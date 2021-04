Očkovaní nemusia pri sebe nosiť potvrdenie v tlačenej podobe, stačí aj fotka v mobile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2021 - Očkovaní ľudia, ktorí majú výnimku z testovania na ochorenie COVID-19, sa musia vedieť preukázať dokladom o zaočkovaní, a to v elektronickej alebo tlačenej podobe. Upozornil na to v piatok minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský počas tlačovej besedy k aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVID-19, ktoré budú platné od pondelka 3. mája.„Každému jednému človeku, ktorý je zaočkovaný, je vydaný písomný doklad o očkovaní. Keď si ho odfotí do mobilu, nebude s tým problém,“ vysvetlil minister.