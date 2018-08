Nemecký startup vyvíja elektromobil so solárnymi článkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 7. augusta (TASR) - Mníchovský vývojársky startup využil tohoročné silné slnko v Bavorsku, aby otestoval konečnú verziu systému nabíjania svojich vozidiel Sion. Ide o elektromobily so solárnymi článkami, ktoré sa môžu nabíjať aj počas jazdy.Nemecku sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť cieľ, ktorým je zvýšenie počtu elektromobilov na jeho cestách na 1 milión do roku 2020. Vláda preto v apríli uviedla, že je pripravená podporiť spoločnosti, ktoré vyrábajú batérie pre elektrické vozidlá.Startup Sono Motors, založený v roku 2016, vyvíja elektromobil Sion, ktorý má do svojej karosérie integrované solárne články. Môže sa nabíjať energiou zo slnka aj z bežných elektrických zásuviek ako iné elektromobily.Výroba týchto modelov sa začne v druhej polovici 2019 v jednom z nemeckých závodov firmy. Sono Motors má už približne 5000 objednávok. Svoj elektromobil chce začať predávať na budúci rok za 16.000 eur.Sion bude mať na streche, kapote aj na bokoch 330 solárnych článkov a dojazd približne 250 kilometrov na jedno nabitie.povedal Laurin Hahn, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ startupu.