Obavy z brexitu bez dohody tlačia kurz libry smerom nadol

Londýn 7. augusta (TASR) - Britská libra v pondelok (6.8.) výrazne oslabila po tom, ako minister obchodu Liam Fox cez víkend vyhlásil, že pravdepodobnosť brexitu bez dohody je už 60 %.Kurz libry oproti doláru sa v pondelok prepadol až na 1,2920 USD/GP, na najnižšiu úroveň za 11 mesiacov. Vzhľadom na to, že termín odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) v marci 2019 sa rýchlo blíži, obavy z tzv. neriadeného brexitu tlačia libru nadol aj po tom, ako centrálna banka (Bank of England) zvýšila svoje úrokové sadzby minulý týždeň.Libra by mohla ďalej klesať a pripísať si straty až vo výške 10 %, keďže trhy čoraz väčšmi znervózňuje nedostatočný pokrok na rokovaniach o brexite.Podľa analytika Valentina Marinova z banky Crédit Agricole - aj keď stále existuje nádej, že obe strany dosiahnu kompromisnú dohodu, pravdepodobne k tomu dôjde len vtedy, ak bude existovať dostatočný tlak na trhu, alebo dokonca tlak na politikov. Až 60-% riziko brexitu bez dohody považuje za vysoké.Libra by v prípade odchodu bez dohody oslabila aj oproti euru. Jej kurz by mohol klesnúť až na 0,9250 GBP/EUR, varujú ďalší analytici.