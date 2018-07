Nemecký súd požaduje návrat bin Ládinovho ochrankára z Tuniska

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Gelsenkirchen 25. júla (TASR) - Bývalý osobný strážca šéfa teroristickej siete al-Káida Sami A., ktorého Nemecko 13. júla deportovalo do jeho vlasti - Tuniska - i napriek zakazujúcemu rozhodnutiu Správneho súdu v Gelsenkirchene z predchádzajúceho večera, sa do utorka 31. júla musí nachádzať opäť na území spolkovej republiky.Túto lehotu stanovil orgánom v meste Bochum spomínaný súd na podnet deportovaného Tunisana pod hrozbou pokuty 10.000 eur. Vyplýva to zo stredajších informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR).Podľa súdu kompetentní doteraz nepodnikli žiadne zásadné kroky pre návrat Samiho A. do Nemecka.Hovorca Správneho súdu v Gelsenkirchene kritizoval v stredu postup mesta Bochum, ktoré argumentovalo nemožnosťou návratu Tunisana vzhľadom na fakt, že Tunisko ho odmieta vydať späť do Nemecka. Túto otázku skúmal podľa hovorcu aj súd, avšak s inými závermi. Zistil totiž, že oficiálnu žiadosť Nemecka alebo príslušného úradu tuniské úrady nemajú, dodal.Sami A. bol podľa informácií DPA deportovaný do Tuniska v piatok 13. júla okolo 07.00 h SELČ charterovým letom z Düsseldorfu. Stroj pristál o 08.11 h SELČ na letisku v tuniskom meste Hammámát.Správny súd v Gelsenkirchene 12. júla večer rozhodol, že Samiho A. zatiaľ nie je možné z Nemecka vyhostiť, keďže neexistujú diplomaticky záväzné záruky zo strany tuniskej vlády, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. Svoj verdikt však zaslal Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) faxom až nasledujúci deň o 08.27 h SELČ. Súd neskôr označil deportáciu za "hrubo nezákonnú" a vyzval nemecké úrady, aby zariadili vrátenie 42-ročného Tunisana do Nemecka. Proti tomuto rozhodnutiu súdu podalo mesto Bochum sťažnosť, o ktorej bude v nasledujúcich týždňoch rozhodovať Vrchný správny súd v Münsteri.