Fitch: Obchodná vojna najviac zasiahne USA, Kanadu a Mexiko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/New York 25. júla (TASR) - Eskalácia obchodných sporov, ktorá by mohla mať za následok nové clá na globálne obchodné toky v hodnote 2 bilióny USD, by v roku 2019 znížila rast svetovej ekonomiky o 0,4 %, uviedla agentúra Fitch Ratings.Fitch predpokladá, že v takomto prípade by globálna ekonomika v roku 2019 expandovala len o 2,8 %. Základný scenár agentúry ešte v júni počítal s nárastom o 3,2 %.Zavedenie ďalších colných opatrení, o ktorých uvažuje americká administratíva a odvetné clá v rovnakej hodnote na tovary z USA, ktoré by uvalili Európska únia (EÚ), Čína, Kanada a Mexiko by znamenali výraznú eskaláciu obchodných sporov. Experti agentúry Fitch zobrali do úvahy obchodné a finančné prepojenie ekonomík a snažili sa vypočítať, aké dôsledky by malo zavedenie 25-% cla na dovoz áut do USA a ďalších ciel na import z Číny. Fitch predpokladá, že obchodní partneri USA by reagovali symetricky, a že by skolabovali rokovania o reforme NAFTA, teda dohody o voľnom obchode medzi Kanadou, USA a Mexikom.Fitch v rámci simulácie počítala s ďalšími clami na dovoz čínskych tovarov do USA vo výške 400 miliárd USD. To by znamenalo, že by platili až na 90 % čínskeho exportu do USA.Clá by najprv zvýšili dovozné ceny a náklady firiem a znížili reálne mzdy. Mali by negatívny vplyv aj na podnikateľskú dôveru a ceny akcií. Tiež by obmedzili firemné investície a znížili spotrebu. V dlhodobom horizonte by sa clá prejavili aj na produktivite, keďže lokálne firmy by boli menej vystavené medzinárodnej konkurencii, čo by ich menej stimulovalo, aby sa snažili zvýšiť efektivitu. V neposlednom rade by tiež obmedzili export.Eskalácia obchodnej vojny by mala najvýraznejší vplyv na USA, Kanadu a Mexiko. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) USA by bol v roku 2019 o 0,8 % a v roku 2020 o 1 % nižší v porovnaní so základným scenárom agentúry Fitch. Negatívny vplyv na Čínu by predstavoval v oboch najbližších rokoch 0,3 %, na Kanadu 0,8 % respektíve 1 % a na Mexiko 1,7 % a 1,5 %. Podstatne menej by sa to dotklo EÚ, jej rast by bol pomalší v roku 2019 len o 0,1 %, v roku 2020 by bol dokonca o 0,1 % vyšší.