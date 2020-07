Nemecký súd uznal vinným bývalého dozorcu z koncentračného tábora, dostal iba podmienečný trest

Súdili ho ako mladistvého

Za svoju rolu sa ospravedlnil

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký súd vo štvrtok uznal 93-ročného bývalého člena jednotiek SS vinným z napomáhania pri vraždách v koncentračnom tábore Stutthof, kde v posledných mesiacoch druhej svetovej vojny pôsobil ako dozorca.Bruno Dey je podľa hamburského súdu spoluzodpovedný za vraždy 5 232 ľudí, informuje agentúra dpa. Toľko ľudí v Stutthofe pravdepodobne zabili v rokoch 1944 až 1945, keď tam slúžil. V jednom bode ho pritom uznali vinným za spoluvinu v prípade pokusu o vraždu.Keďže Dey mal v tom čase najprv 17 a neskôr 18 rokov, súdili ho ako mladistvého. Prokuratúra pre neho žiadala trojročné väzenie, jeho obhajoba trvala na oslobodení a súd mu napokon udelil dvojročný podmienečný trest.Súdny proces sa začal už v októbri minulého roka, no pre Deyov vek boli pojednávania obmedzené na dve dvojhodinové zasadnutia týždenne. Ďalšie opatrenia potom pribudli v súvislosti s pandémiou koronavírusu V záverečnej reči sa tento týždeň Dey ospravedlnil za svoju rolu v nacistickej mašinérii a poznamenal, že "sa to nesmie nikdy opakovať". "Dnes sa chcem ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorí si prešli týmto pekelným šialenstvom," povedal pred súdom.Efraim Zuroff zo Strediska Simona Wiesenthala kritizoval podmienečný trest ako "poškvrnenie procesu" snahy priniesť spravodlivosť ľuďom, ktorí prežili holokaust. Poznamenal pritom, že Dey s ospravedlnením za svoje skutky čakal až do chvíle, keď mu hrozilo väzenie. "Veľmi nás teší, že ho uznali vinným, ale nahneval nás trest, ktorý je v istom zmysle urážkou preživším," vyjadril sa Zuroff v telefonickom rozhovore s tým, že je potrebná nejaká forma trestu.