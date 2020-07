Matovič vníma objednávku na uskutočnenie sľubov a neodvolanie označil za fiasko opozície

Slabo zdôvodnená a predkladatelia nepripravení

Kauza je uzavretá

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Piatkové neodvolanie Igora Matoviča OĽaNO ) z funkcie predsedu vlády vníma premiér ako veľkú objednávku na uskutočnenie sľubov, ktoré dalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) svojim voličom pred voľbami.Médiám to v budove Národnej rady SR (NR SR) povedal premiér Matovič. Ďalšie odvolávanie predsedu vlády si podľa jeho slov opozícia po „dnešnom fiasku" dvakrát premyslí.Líder poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš zopakoval, že schôdza bola slabo zdôvodnená a predkladatelia neboli dostatočne pripravení.„Dnešné hlasovanie ukázalo, že tandem Fico - Pellegrini bude pokračovať v spolupráci aj naďalej. My však môžeme pokračovať vo svojej práci," uviedol Šipoš.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová verí, že konečne nastane čas na to, aby mohla koalícia plnohodnotne pracovať. „Táto kauza je uzavretá a my ideme ďalej. Reformy sú totiž to, čo Slovensko potrebuje," dodala Zemanová.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v piatok podržali Matoviča vo funkcii predsedu vlády. Za vyslovenie nedôvery premiérovi totiž hlasovalo 47 členov zákonodarného orgánu a 78 bolo proti, nezdržal sa nikto.Na odvolanie premiéra z funkcie je pritom potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov parlamentu, teda minimálne 76. Návrh na odvolanie Matoviča z funkcie predložili opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) so skupinou nezaradených poslancov okolo podpredsedu NR SR Petra Pellegriniho pre kauzu jeho diplomovej práce. Schôdza sa začala vo štvrtok 23. júla o 10:00 a s výnimkou dvojhodinovej obedňajšej prestávky trvala vyše 19 hodín.