Nemecký tenista Zverev je obvinený z ublíženia na zdraví, bývalej priateľke musí zaplatiť pokutu vo výške 450-tisíc eur

1.11.2023 (SITA.sk) - Nemecký súd rozhodol, že tamojší tenista Alexander Zverev musí zaplatiť pokutuza ublíženie za zdraví svojej bývalej priateľky Brendy Pateovej, s ktorou má dcéru Maylu.Dvadsaťšesťročný olympijský šampión vo dvojhre z predvlaňajších OH v Tokiu čelí obvineniam z fyzického týrania a ublíženia na zdraví tejto ženy. Podľa súdu sa týchto činov dopustil počas hádky v Berlíne v máji 2020.Keďže Zverev sa plánuje odvolať voči trestnému príkazu, prípade sa pravdepodobne dostane pred okresný súd Tiergarten v Berlíne a vypočujú ďalšie zainteresované strany. Trestné príkazy sa v Nemecku používajú ako prostriedok na vyriešenie niektorých trestných prípadov bez súdneho konania, ak podozrivý príkaz nenapadne.Právna kancelária, ktorá zastupuje Zvereva, vydala v utorok vyhlásenie, v ktorom uviedla, že obvinenia odmieta. Tvrdila, že v prípade proti Zverevovi došlo k procesným nezrovnalostiam a uviedla, že má odborné lekárske dôkazy v prospech Zvereva.Zvereva vyšetrovali od októbra 2021 pre údajné násilnícke správanie sa k inej bývalej partnerke Oľge Šarypovovej. Tenista sa ju vraj snažil udusiť vankúšom počas turnaja ATP v čínskom Šanghaji v októbri 2019.Nemecký tenista ju vraj tiež udieral päsťami a správal sa k nej neprimerane nadradeným spôsobom. Žena tvrdila, že sa obávala o svoj život a údajne sa pokúsila ukončiť svoj život. Asociácia tenisových profesionálov (ATP) v januári tohto roka ukončila vyšetrovanie rodáka z Hamburgu so záverom, že nenašla dostatočne dôkazy a Zverev preto nečelil disciplinárnemu konaniu. Dodala, že prehodnotí svoj postoj, ak sa objavia nové dôkazy alebo sa zistí, že Zverev porušil pravidlá ATP. Tenista od začiatku popieral vinu aj v tomto prípade.Alexander Zverev pre zranenie členka premaródoval veľkú časť minuloročnej sezóny. V marci vyviazol s podmienečným zákazom činnosti po výtržnostiach na turnaji ATP v mexickom Acapulcu.Po prehranom zápase niekoľkokrát udrel raketou do rozhodcovskej stoličky. Iba tesne vtedy minul nohy arbitra, ktorého, navyše, slovne urazil. Nemca následne vylúčili z turnaja, zaplatil pokutu 40-tisíc dolárov a musel vrátiť finančnú odmenu 30-tisíc dolárov.