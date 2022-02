Nemecký ústavný súd odmietol vydať príkaz proti povinnému očkovaniu, niektorí ľudia bez vakcíny nebudú môcť pracovať

Neočkovaní nebudú môcť pracovať

Lekárske výnimky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký ústavný súd v piatok odmietol dočasne zablokovať zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu pre opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov.Žiadosť o súdny príkaz proti opatreniu podľa svojho vyhlásenia odmietol vydať do formálneho preskúmania právnej námietky proti jeho ústavnosti.Zamestnanci v opatrovateľských domovoch, nemocniciach a ambulanciách, fyzioterapeuti i pôrodné asistentky musia do 15. marca preukázať, že sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Ľudia, ktorí tak neurobia, nebudú môcť pracovať, aby sa zabránilo nákaze zraniteľných ľudí od neočkovaných zamestnancov. Ústavný súd, ktorý sídli v Karlsruhe, dostal od schválenia opatrenia v parlamente na konci minulého roka naň desiatky sťažností.V piatok tiež poslanci z vládnej koalície predstavili v parlamente prvý návrh všeobecného povinného očkovania. Plán vyžaduje, aby všetci dospelí v Nemecku na požiadanie od 1. októbra preukázali, že boli trikrát očkovaní alebo sa zotavili z COVID-19.Návrh však umožňuje lekárske výnimky a tiež uvádza, že zákon by bolo potrebné revidovať každé tri mesiace a jeho platnosť automaticky vyprší na konci roka 2023.