Zákon o brannej povinnosti sa zrejme zmení, ministerstvo obrany zverejnilo predbežné informácie

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) predložilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k návrhu zákona o brannej povinnosti. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na zvýšenie úrovne mobilizačnej pripravenosti záloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).Aktívne zálohy sú základný zdroj personálneho doplňovania OS SR. Vyplýva to z materiálu zverejneného na stránke slov-lex.sk„Upravujú sa podmienky zaradenia do aktívnych záloh a zvyšuje sa okruh osôb, ktoré môžu byť zaradené do aktívnych záloh. Návrhom zákona sa ďalej precizujú ustanovenia upravujúce odmeňovanie vojaka mimoriadnej služby,“ uviedlo MO SR.Ako doplnil rezort obrany, poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa tvorby aktívnych záloh a odmeňovania vojakov mimoriadnej služby poukázali na potrebu rozšírenia okruhu občanov, ktorí môžu byť zaradení do aktívnych záloh. Rovnako prax poukázala na potrebu adekvátnejšej úpravy odmeňovania vojakov mimoriadnej služby tak, aby zohľadňovalo stupeň a mieru intenzity krízovej situácie a riziká súvisiace s výkonom mimoriadnej služby.