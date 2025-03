Nemecký víťaz volieb Merz je o krok bližšie k zostaveniu vlády, chce zmeniť postavenie Berlína v Európe

Výzvy, ktorým čelí Európa

Polročná politická paralýza

9.3.2025 (SITA.sk) - Nemecký konzervatívny víťaz volieb Friedrich Merz sa v sobotu o krok priblížil k zostaveniu vlády, ktorá podľa jeho sľubu oživí najväčšiu európsku ekonomiku a nemecké ozbrojené sily masívnymi novými výdavkami. Odvážne kroky sú súčasťou jeho plánu na prestavbu postavenia Berlína v Európe, ktorý podľa Merza musí reagovať na rozsiahle zmeny pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa otriasajúce svetom.Merzov blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) porazeného kancelára Olafa Scholza v sobotu oznámili, že ukončili predbežné rozhovory a teraz prejdú do ďalšej, rozhodujúcej fázy plnohodnotných koaličných rokovaní. Obe strany si podľa Merza uvedomujú „veľkú výzvu, ktorej čelíme - predovšetkým medzinárodnú situáciu, ale aj v Európskej únii a výzvy, ktorým čelí celá Európa“.Zatiaľ čo Merz povedal, že obe strany sa dohodli na nových tvrdých krokoch proti nelegálnemu prisťahovalectvu, Lars Klingbeil z SPD povedal, že jeho strana získala záruky na kľúčové požiadavky, ako je minimálna mzda 15 eur za hodinu a stabilné dôchodky.Plán je, že Nemecko bude mať do polovice apríla vládu, ktorá by ukončila približne polročnú politickú paralýzu po rozpade trojkoalície odchádzajúceho kancelára Scholza zo začiatku novembra.Napriek tomu, že rozhovory budú pokračovať a niektoré prekážky zostávajú, pravdepodobní budúci vládnuci spojenci už prekvapili európskych partnerov svojim plánom minúť stovky miliárd eur na oživenie chorľavej ekonomiky a prestavbu armády.V podaní Nemecka by to boli najväčšie investície od konca druhej svetovej vojny. Zvýšenie výdavkov prichádza v reakcii na to, že Trump a jeho administratíva spochybňujú silu Európy a spoľahlivosť Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)