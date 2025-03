Orientáciu na Západ preferuje vyše 63 percenta Slovákov, orientáciu na Východ si želá cez 19 percent, vyplýva z prieskumu agentúry Focus

So zahraničnou politikou Ficovej vlády je spokojná len tretina oslovených, pričom 51,5 percenta oslovených považuje Rusko za hrozbu.

Prieskumu Kam patrí Slovensko? Dáta namiesto dojmov ukázal, že Rusko 38,6 % respondentov za riziko nepovažuje. USA označilo za hrozbu 38,7 % Slovákov, takmer presná polovica si myslí opak.

Na otázku, či by Slovensko malo zvyšovať výdavky na obranu, odpovedalo 49,6 % oslovených, že by sa nemali zvyšovať, vyše 27 % by chcelo iba mierne zvýšenie a zvýšenie nad tri percentá HDP by privítalo 10 percent Slovákov.

Podpora členstva v NATO je vysoká, keďže až 70,6 % Slovákov si želá zostať v NATO, zatiaľ čo iba 18,4 % je za vystúpenie.

Výskum pre think-tank Future Slovakia Forum realizovala agentúra FOCUS a náklady naň boli hradené z crowdfundingu cez Donio. Okrem riaditeľa FOCUS-u Martina Slosiarika na prieskume spolupracovali ako experti aj Michal Vašečka a Milan Nič.