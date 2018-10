Nemecký vojak zahynul pri nešťastí počas manévrov NATO v Litve

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Erfurt/Vilnius 8. októbra (TASR) - Nemecké médiá v pondelok informovali o nešťastí, ku ktorému došlo cez víkend počas manévrov Severoatlantickej aliancie (NATO) v Litve. Jeho obeťou sa stal príslušník tankového práporu z Bad Frankenhausenu v nemeckej spolkovej krajine Durínsko.Vojak neprežil nehodu, pri ktorej tank v sobotu popoludní narazil na najväčšom cvičisku Litvy do stromu. Oznámil to Stredonemecký rozhlas (MDR) s odvolaním sa na zdroje Bundeswehru.Bundeswehr v tejto súvislosti pripravuje na nasledujúce dni smútočný akt v dejisku manévrov, po ktorej telesné pozostatky zosnulého prevezú do vlasti.Na vojenskom cvičení v pobaltskej republike sa zúčastňuje asi 1200 vojakov z Nemecka, krajín Beneluxu, ČR a Nórska.