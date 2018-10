Novým šéfom koncernu Airbus sa stane Francúz G. Faury

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toulouse 8. septembra (TASR) - Novým šéfom európskeho leteckého a zbrojárskeho koncernu Airbus sa má stať Francúz Guillaume Faury. Správna rada firmy nominovala doterajšieho šéfa divízie dopravných lietadiel na nástupcu Nemca Toma Endersa, uviedol v pondelok večer Airbus. Faury (50) by sa mal do čela koncernu postaviť na budúcu jar.Airbus koncom minulého roka dokončil rozsiahlu prestavbu vedenia koncernu. Teraz je už jasné aj to, kto na jeho čele nahradí Endersa (59), ktorý už koncom roka 2017 oznámil, že sa po skončení aktuálneho kontraktu nebude snažiť o to, aby zostal na čele koncernu. Airbus, ktorým otriasli korupčné škandály, sa tak snaží o personálny reštart. Na budúcu jar odchádza aj finančný riaditeľ Harald Wilhelm.Faury bol považovaný za korunného princa od februára, keď od Fabricea Brégiera prevzal vedenie najväčšej divízie koncernu. Predtým bol šéfom divízie helikoptér.Enders je od roku 2012 na čele koncernu, ktorý sa ešte vtedy volal EADS. Reštrukturalizoval Airbus, zrealizoval premenovanie z EADS na Airbus a zoštíhlil štruktúry vedenia. Vždy sa zasadzoval o zníženie vplyvu štátu a premenu koncernu na "normálnu firmu". Airbus je totiž aj politickou záležitosťou, Nemecko a Francúzsko kontrolujú v koncerne, ktorý je hlavným konkurentom Boeingu, po 11,1 %, Španielsko vlastní menší podiel.