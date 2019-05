Nemecký výrobca čipov Infineon zastavil dodávky pre Huawei

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov/Tokio 20. mája (TASR) - Nemecký výrobca čipov Infineon zastavil dodávky čínskej spoločnosti Huawei Technologies. To naznačuje, že ťaženie Washingtonu proti čínskemu koncernu začína brzdiť dodávky aj z iných krajín, ako sú USA. Oznámil to v pondelok Infineon po tom, ako správu ráno uverejnil japonský denník Nikkei.Hovorca spoločnosti však poprel správy, že Infineon zastavil všetky dodávky čipov čínskej spoločnosti.Noviny s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou napísali, že rozhodnutie nemeckej spoločnosti zastaviť dodávky prišlo po tom, čo americká administratíva koncom minulého týždňa oficiálne pridala Huawei na čierny zoznam firiem. Tam je zakázané predávať dôležité technológie bez povolenia od úradov. To značne sťaží čínskemu telekomunikačnému gigantu obchodovanie s americkými firmami.Infineon tento týždeň zorganizuje mítingy, na ktorých prediskutuje a vyhodnotí situáciu, uviedol Nikkei a dodal, že ešte nie je jasné, či nemecká spoločnosť bude pokračovať v obchodovaní s Huaweiom po tom, čo si objasní právne otázky.Ročné tržby Infineonu z predaja komponentov koncernu Huawei predstavujú zhruba 100 miliónov USD (89,51 milióna eur) alebo menej, uviedol Nikkei.Americká spoločnosť Google už tiež pozastavila obchodovanie s Huaweiom vrátane prenosu hardvéru, softvéru a technických služieb okrem tých, ktoré sú verejne dostupné.(1 EUR = 1,1172 USD)