Stavbu D4 a R7 sprevádza množstvo špekulácií, tvrdí stavebník

Na snímke pohľad na časť nasypaného stavebného materiálu, na ktorom bude asfaltový koberec budúceho obchvatu D4/R7. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Výstavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, sprevádza množstvo nepodložených špekulácií a dezinformácií. Vyhlásila to spoločnosť D4R7 Construction, zodpovedná za výstavbu obchvatu. Verí v silu faktov a ak to bude potrebné, je odhodlaná brániť sa aj súdnou cestou. Reagovala tak aj na závery testov zeminy (ecoaudit) zo stavby, ktoré zverejnilo ministerstvo dopravy.Testy nepotvrdili podozrenia z kontaminácie, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov na stavbe, ktoré nie sú podľa rezortu dopravy v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Ministerstvo s nimi začalo v piatok (17. 5.). Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť podľa rezortu nahradiť na vlastné náklady koncesionár.deklaruje stavebník. Ecoaudit nie je podľa neho odborná správa, ktorá spĺňa medzinárodné štandardy.deklaruje D4R7 Construction. Spoločnosť je, ako tvrdí, prekvapená kvalitou správy a zaujatosťou v záveroch, ktoré priniesla.skonštatovala firma.Autori ecoaudit správy podľa D4R7 Construction uvádzajú, že nie sú splnené požiadavky EIA - posudzovania vplyvov na životné prostredie.argumentuje stavebník.K výhradám, že sa pri výstavbe používa recyklovaný materiál, tvrdí, že je to šetrné k životnému prostrediu a v súlade so všetkými platnými slovenskými normami a smernicami. Externý konzultant firmy Ľudovít Naď povedal, že ak sa hovorí o tom, že sa na stavbe našli nejaké zvyšky materiálov, ako je tehla či betón, tak sa treba oprieť o predmet rozhodnutia okresného úradu.povedal.D4R7 Construction nerozumie, prečo bolo v rámci testov umožnené, aby niektoré vzorky boli odobraté z miest nereprezentujúcich projekt.podotkla firma.