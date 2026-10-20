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Nemocnica Bory je univerzitnou nemocnicou. Vzniká v nej sedem nových kliník
Nemocnica Bory v Bratislave získala štatút univerzitnej nemocnice a spolupráca s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského vstupuje do novej etapy. V nemocnici vzniká sedem kliník LF UK, ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Nemocnica Bory v Bratislave získala štatút univerzitnej nemocnice a spolupráca s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského vstupuje do novej etapy.
V nemocnici vzniká sedem kliník LF UK, pričom pracovisko urgentnej medicíny bude mať pre vzdelávanie budúcich urgentológov na Slovensku výnimočné postavenie. Ako bude výučba vyzerať v praxi, ukázali zástupcovia nemocnice a univerzity na tlačovej konferencii 19. októbra. Novinári videli aj simulácie situácií, pri ktorých si medici nacvičujú postupy skôr, než ich budú musieť zvládnuť pri skutočnom pacientovi.
Operačná sála, lôžko intenzívnej starostlivosti, pôrodná figurína či pacient vyžadujúci okamžitý zásah. Na prvý pohľad prostredie pripomína bežnú nemocničnú prevádzku, rozdiel je však zásadný - pacientom môže byť simulátor a prípadná chyba študenta nikoho neohrozí. Práve v takýchto podmienkach si budúci lekári môžu nacvičiť situácie, na ktoré ich samotná učebnica pripraviť nedokáže.
Aj takúto podobu praktického vzdelávania ukázala Nemocnica Bory počas tlačovej konferencie v pondelok 19. októbra v Bratislave. Hlavnou správou podujatia však bolo ďalšie prepojenie nemocnice s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (LF UK). Nemocnica Bory sa od septembra stala univerzitnou nemocnicou a v jej priestoroch vzniká celkovo sedem kliník lekárskej fakulty. V aktuálnom zimnom semestri pritom v nemocnici praxuje viac ako tisíc medikov.
Nový štatút nie je iba zmenou názvu. Pracoviská, na ktorých už prebieha praktická výučba, získavajú označenie klinika a spolupráca medzi fakultou a nemocnicou dostáva širší rámec.
Vzniká Klinika urgentnej medicíny LF UK a Nemocnice Bory, Klinika nukleárnej medicíny LF UK a Nemocnice Bory, Otorinolaryngologická klinika LF UK a Nemocnice Bory, II. neurochirurgická klinika LF UK a Nemocnice Bory, II. urologická klinika LF UK a Nemocnice Bory, III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a Nemocnice Bory a V. chirurgická klinika LF UK a Nemocnice Bory.
Osobitné postavenie bude mať urgentná medicína. Nemocnica Bory má byť pre vzdelávanie budúcich urgentológov jediným klinickým pracoviskom so zázemím urgentného príjmu na Slovensku. Na čele jednotlivých kliník budú stáť prednostovia. Vybrať ich majú v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach, ktorých výsledky sa očakávajú v priebehu novembra.
Rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., v rozšírení spolupráce vidí priestor nielen pre vzdelávanie budúcich lekárov, ale aj pre výskum a zdravotnú starostlivosť.
"Vznik siedmich kliník Lekárskej fakulty UK v Nemocnici Bory otvára nové možnosti rozvoja univerzitného vzdelávania, medicínskeho výskumu a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Študenti tu budú získavať odborné vedomosti i praktické zručnosti v prostredí modernej klinickej medicíny a zároveň si osvojovať zodpovedný prístup k pacientom," uviedol Števček.
Práve kontakt s klinickou praxou je jedným z hlavných prínosov spolupráce. Študent sa počas štúdia musí naučiť nielen rozpoznať diagnózu či poznať správny medicínsky postup. Potrebuje sa zorientovať v nemocničnom prostredí, pracovať v tíme a vedieť reagovať na situácie, ktoré sa nie vždy vyvíjajú podľa učebnicového scenára.
Dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, zdôraznil význam praktickej výučby priamo v modernom nemocničnom prostredí. "Priamo v modernom nemocničnom prostredí môžu prepájať teoretické vedomosti s praxou, získavať cenné skúsenosti či kontakty a rozvíjať zručnosti, ktoré využijú vo svojej budúcej lekárskej praxi," uviedol. Spolupráca pritom nezačína až získaním nového štatútu. Praktická výučba študentov prebieha v Nemocnici Bory od jej otvorenia v roku 2023. Nemocnicou počas akademického roka prechádzajú budúci lekári, študenti na odborných praxiach, lekári v ďalšom vzdelávaní aj budúce sestry.
Ako bolo spomenuté v úvode, súčasťou tlačovej konferencie bola aj návšteva edukačného centra Nemocnice Bory, v ktorom prebieha praktická príprava študentov medicíny. Účastníci si priamo na mieste pozreli, ako medici prostredníctvom simulovaných situácií získavajú praktické zručnosti a pripravujú sa na reálne situácie v klinickej praxi. Význam simulácií spočíva aj v možnosti opakovať jednotlivé postupy bez toho, aby bol ohrozený skutočný pacient. Edukačné centrum má okrem tréningovej operačnej sály k dispozícii pôrodnícky simulátor, pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením či štandardnú pacientsku izbu. Pre študentov tak vzniká priestor, kde môžu trénovať technické zručnosti, rozhodovanie i spoluprácu tímu a následne skúsenosti prenášať do klinickej praxe pod dohľadom odborníkov.
Rozsah výučby ukazujú aj čísla. Len počas roka 2025 absolvovalo stáže na klinických pracoviskách Nemocnice Bory 1 475 študentov medicíny LF UK. Vzdelávali sa na chirurgickom oddelení, oddelení nukleárnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckom oddelení a ORL. Viac ako 900 študentov prišlo v zimnom semestri a vyše 500 v letnom. Ďalších 107 študentov v roku 2025 absolvovalo odborné, predštátnicové alebo dobrovoľné praxe. Nešlo pritom iba o Slovákov. Do Nemocnice Bory prichádzali aj študenti z Českej republiky, Poľska, Talianska, Veľkej Británie či Brazílie.
Nemocničné pracoviská využívajú aj študenti nelekárskych zdravotníckych odborov - budúce sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotní záchranári či rádiologickí technici. V roku 2025 ich rôzne druhy praxe absolvovalo približne 470.
Zaujímavosťou je, že v máji 2026 sa v nemocnici uskutočnili aj jej prvé maturitné skúšky. Praktickú časť skúšky dospelosti tu absolvovalo 24 budúcich praktických sestier zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave a všetky ju úspešne zvládli.
Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bory a kardiocentra CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE označil získanie nového štatútu za významný míľnik, ale zároveň aj za záväzok do ďalších rokov. "Našou ambíciou je vytvárať prostredie, v ktorom sa moderná medicína prirodzene prepája so vzdelávaním. Teší nás, že v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského môžeme budúcim lekárom ponúknuť kvalitné zázemie pre klinickú prax a podieľať sa na príprave novej generácie zdravotníkov," uviedol Vulev. Podľa neho je investícia do vzdelávania mladých lekárov zároveň investíciou do kvality a budúcnosti slovenského zdravotníctva. Samotná zmluva, na základe ktorej môže Nemocnica Bory používať štatút univerzitnej nemocnice, bola podpísaná už v júli. Počas podujatia si ju predstavitelia oboch strán symbolicky odovzdali aj pred kamerami.
Nový štatút tak formalizuje spoluprácu, ktorá sa v nemocnici rozvíjala už niekoľko rokov. Pre študentov má byť výsledok veľmi konkrétny: viac klinickej výučby, kontakt so skúsenými odborníkmi, moderné technologické zázemie a možnosť nacvičiť si náročné situácie najskôr bezpečne na simulátore a následne získané vedomosti uplatniť pri práci so skutočnými pacientmi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica Bory je univerzitnou nemocnicou. Vzniká v nej sedem nových kliník © SITA Všetky práva vyhradené.
V nemocnici vzniká sedem kliník LF UK, pričom pracovisko urgentnej medicíny bude mať pre vzdelávanie budúcich urgentológov na Slovensku výnimočné postavenie. Ako bude výučba vyzerať v praxi, ukázali zástupcovia nemocnice a univerzity na tlačovej konferencii 19. októbra. Novinári videli aj simulácie situácií, pri ktorých si medici nacvičujú postupy skôr, než ich budú musieť zvládnuť pri skutočnom pacientovi.
Operačná sála, lôžko intenzívnej starostlivosti, pôrodná figurína či pacient vyžadujúci okamžitý zásah. Na prvý pohľad prostredie pripomína bežnú nemocničnú prevádzku, rozdiel je však zásadný - pacientom môže byť simulátor a prípadná chyba študenta nikoho neohrozí. Práve v takýchto podmienkach si budúci lekári môžu nacvičiť situácie, na ktoré ich samotná učebnica pripraviť nedokáže.
Aj takúto podobu praktického vzdelávania ukázala Nemocnica Bory počas tlačovej konferencie v pondelok 19. októbra v Bratislave. Hlavnou správou podujatia však bolo ďalšie prepojenie nemocnice s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (LF UK). Nemocnica Bory sa od septembra stala univerzitnou nemocnicou a v jej priestoroch vzniká celkovo sedem kliník lekárskej fakulty. V aktuálnom zimnom semestri pritom v nemocnici praxuje viac ako tisíc medikov.
Sedem nových kliník rozšíri praktickú výučbu medikov
Nový štatút nie je iba zmenou názvu. Pracoviská, na ktorých už prebieha praktická výučba, získavajú označenie klinika a spolupráca medzi fakultou a nemocnicou dostáva širší rámec.
Vzniká Klinika urgentnej medicíny LF UK a Nemocnice Bory, Klinika nukleárnej medicíny LF UK a Nemocnice Bory, Otorinolaryngologická klinika LF UK a Nemocnice Bory, II. neurochirurgická klinika LF UK a Nemocnice Bory, II. urologická klinika LF UK a Nemocnice Bory, III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a Nemocnice Bory a V. chirurgická klinika LF UK a Nemocnice Bory.
Osobitné postavenie bude mať urgentná medicína. Nemocnica Bory má byť pre vzdelávanie budúcich urgentológov jediným klinickým pracoviskom so zázemím urgentného príjmu na Slovensku. Na čele jednotlivých kliník budú stáť prednostovia. Vybrať ich majú v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach, ktorých výsledky sa očakávajú v priebehu novembra.
Rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., v rozšírení spolupráce vidí priestor nielen pre vzdelávanie budúcich lekárov, ale aj pre výskum a zdravotnú starostlivosť.
"Vznik siedmich kliník Lekárskej fakulty UK v Nemocnici Bory otvára nové možnosti rozvoja univerzitného vzdelávania, medicínskeho výskumu a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Študenti tu budú získavať odborné vedomosti i praktické zručnosti v prostredí modernej klinickej medicíny a zároveň si osvojovať zodpovedný prístup k pacientom," uviedol Števček.
Teória nestačí, budúci lekár potrebuje zažiť reálnu nemocnicu
Práve kontakt s klinickou praxou je jedným z hlavných prínosov spolupráce. Študent sa počas štúdia musí naučiť nielen rozpoznať diagnózu či poznať správny medicínsky postup. Potrebuje sa zorientovať v nemocničnom prostredí, pracovať v tíme a vedieť reagovať na situácie, ktoré sa nie vždy vyvíjajú podľa učebnicového scenára.
Dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, zdôraznil význam praktickej výučby priamo v modernom nemocničnom prostredí. "Priamo v modernom nemocničnom prostredí môžu prepájať teoretické vedomosti s praxou, získavať cenné skúsenosti či kontakty a rozvíjať zručnosti, ktoré využijú vo svojej budúcej lekárskej praxi," uviedol. Spolupráca pritom nezačína až získaním nového štatútu. Praktická výučba študentov prebieha v Nemocnici Bory od jej otvorenia v roku 2023. Nemocnicou počas akademického roka prechádzajú budúci lekári, študenti na odborných praxiach, lekári v ďalšom vzdelávaní aj budúce sestry.
Simulácia ukázala, ako vyzerá výučba v praxi
Ako bolo spomenuté v úvode, súčasťou tlačovej konferencie bola aj návšteva edukačného centra Nemocnice Bory, v ktorom prebieha praktická príprava študentov medicíny. Účastníci si priamo na mieste pozreli, ako medici prostredníctvom simulovaných situácií získavajú praktické zručnosti a pripravujú sa na reálne situácie v klinickej praxi. Význam simulácií spočíva aj v možnosti opakovať jednotlivé postupy bez toho, aby bol ohrozený skutočný pacient. Edukačné centrum má okrem tréningovej operačnej sály k dispozícii pôrodnícky simulátor, pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením či štandardnú pacientsku izbu. Pre študentov tak vzniká priestor, kde môžu trénovať technické zručnosti, rozhodovanie i spoluprácu tímu a následne skúsenosti prenášať do klinickej praxe pod dohľadom odborníkov.
Nemocnicou už prešli tisíce študentov
Rozsah výučby ukazujú aj čísla. Len počas roka 2025 absolvovalo stáže na klinických pracoviskách Nemocnice Bory 1 475 študentov medicíny LF UK. Vzdelávali sa na chirurgickom oddelení, oddelení nukleárnej medicíny, gynekologicko-pôrodníckom oddelení a ORL. Viac ako 900 študentov prišlo v zimnom semestri a vyše 500 v letnom. Ďalších 107 študentov v roku 2025 absolvovalo odborné, predštátnicové alebo dobrovoľné praxe. Nešlo pritom iba o Slovákov. Do Nemocnice Bory prichádzali aj študenti z Českej republiky, Poľska, Talianska, Veľkej Británie či Brazílie.
Nemocničné pracoviská využívajú aj študenti nelekárskych zdravotníckych odborov - budúce sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotní záchranári či rádiologickí technici. V roku 2025 ich rôzne druhy praxe absolvovalo približne 470.
Zaujímavosťou je, že v máji 2026 sa v nemocnici uskutočnili aj jej prvé maturitné skúšky. Praktickú časť skúšky dospelosti tu absolvovalo 24 budúcich praktických sestier zo Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave a všetky ju úspešne zvládli.
Štatút univerzitnej nemocnice vnímajú ako záväzok
Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bory a kardiocentra CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE označil získanie nového štatútu za významný míľnik, ale zároveň aj za záväzok do ďalších rokov. "Našou ambíciou je vytvárať prostredie, v ktorom sa moderná medicína prirodzene prepája so vzdelávaním. Teší nás, že v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského môžeme budúcim lekárom ponúknuť kvalitné zázemie pre klinickú prax a podieľať sa na príprave novej generácie zdravotníkov," uviedol Vulev. Podľa neho je investícia do vzdelávania mladých lekárov zároveň investíciou do kvality a budúcnosti slovenského zdravotníctva. Samotná zmluva, na základe ktorej môže Nemocnica Bory používať štatút univerzitnej nemocnice, bola podpísaná už v júli. Počas podujatia si ju predstavitelia oboch strán symbolicky odovzdali aj pred kamerami.
Nový štatút tak formalizuje spoluprácu, ktorá sa v nemocnici rozvíjala už niekoľko rokov. Pre študentov má byť výsledok veľmi konkrétny: viac klinickej výučby, kontakt so skúsenými odborníkmi, moderné technologické zázemie a možnosť nacvičiť si náročné situácie najskôr bezpečne na simulátore a následne získané vedomosti uplatniť pri práci so skutočnými pacientmi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica Bory je univerzitnou nemocnicou. Vzniká v nej sedem nových kliník © SITA Všetky práva vyhradené.
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