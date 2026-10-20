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Tesco prináša novú službu Tesco Hneď. Nákup až k dverám doručí do 60 minút


Tagy: PR Tesco Hneď Tesco Online nákupy

Nečakaná návšteva alebo chýbajúce suroviny na prípravu večere? Tesco prichádza s novou službou



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tesco_tesco hned 676x450 20.10.2026 (SITA.sk) - Nečakaná návšteva alebo chýbajúce suroviny na prípravu večere?


Tesco prichádza s novou službou Tesco Hneď, vďaka ktorej si zákazníci môžu objednať nákup z Tesca cez internet a mať ho doma už do 60 minút. Služba odštartovala 19. októbra 2026 v pilotnej fáze v piatich predajniach v Bratislave, ktoré pokryjú celé hlavné mesto. Následne sa do 11. novembra 2026 služba rozšíri o ďalších 46 obchodov v krajských a okresných mestách po celom Slovensku. Doručenie okamžitých nákupov Tesco zabezpečuje prostredníctvom partnerskej spoločnosti Wolt, výhody služby Tesco Hneď si môžu zákazníci vyskúšať až do 15. decembra 2026 bez poplatku za dovoz.

Tesco Hneď predstavuje ďalší krok v rozvoji online služieb spoločnosti Tesco na Slovensku. Zatiaľ čo klasické Tesco Online Nákupy zostávajú ideálnou voľbou pre väčšie plánované nákupy, služba Tesco Hneď je určená pre okamžité potreby zákazníkov, ktorí chcú svoje obľúbené produkty získať počas krátkeho času.

"V Tescu je naším dlhodobým cieľom byť našim zákazníkom nablízku a zároveň im šetriť to najcennejšie – ich čas. Nová služba Tesco Hneď je ďalším dôležitým krokom, ktorý nás k tomuto cieľu približuje. Zákazníkom prináša pohodlie online nakupovania aj vo chvíľach, keď nemôžu čakať a potrebujú mať nákup doma v čo najkratšom čase. Tesco Hneď je pre nás odpoveďou na situácie, ktoré prináša každodenný život, a my veríme, že vďaka tejto novinke pomôžeme našim zákazníkom zvládať bežný deň opäť o niečo ľahšie," hovorí Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka Tesca na Slovensku.

Najskôr pilot v Bratislave, potom ďalšie mestá


Tesco Hneď odštartovala 19. októbra 2026 pilotnou prevádzkou v piatich bratislavských predajniach, ktoré zabezpečia doručenie nákupu do 60 minút zákazníkom v celej Bratislave. Od 27. októbra 2026 sa služba rozšíri o ďalších 24 obchodov – vo všetkých krajských mestách a tiež vo Zvolene, v Poprade, Piešťanoch a Dunajskej Strede.

V ďalšej fáze zavedenia od 11. novembra 2026 pribudne 22 obchodov a služba bude dostupná aj v Pezinku, Prievidzi, Nových Zámkoch, Michalovciach, Komárne, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Hlohovci, Topoľčanoch, Senici, Martine, Leopoldove a Smižanoch. Dostupnosť pre svoju adresu si zákazníci overia priamo na webovej stránke služby.

Široký výber pre každodenné situácie


Prostredníctvom služby Tesco Hneď si zákazníci môžu vybrať zo širokej ponuky produktov, ktoré najčastejšie potrebujú doma pre každodennú spotrebu. Už do hodiny môžu mať doma čerstvé ovocie a zeleninu, mliečne výrobky a pečivo, mrazené potraviny, pochutiny a nápoje, hotové jedlá, ale aj kozmetiku, drogériu a potreby pre domácnosť. Minimálna hodnota objednávky je 12 eur, pričom horná hranica nie je stanovená, zákazníci si tak môžu nechať doručiť aj väčší nákup.

Objednanie nákupu online prostredníctvom služby Tesco Hneď je veľmi jednoduché a vedie cez stránku Tesco Online Nákupy. Zákazník sa prihlási do svojho účtu alebo sa zaregistruje a pri rezervácii slotu si vyberie možnosť Tesco Hneď. Zadá adresu doručenia, pridá produkty do košíka a objednávku potvrdí. Nákup potom pripravia kolegovia a kolegyne priamo v predajni a zákazníkovi ho doručia kuriéri Woltu. Zaplatiť za nákup sa dá platobnou kartou alebo prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.

Aby si zákazníci službu mohli pohodlne vyskúšať, Tesco ponúka doručenie nákupu priamo pred dvere do 60 minút až do 15. decembra 2026 zadarmo. Následne bude služba Tesco Hneď spoplatnená sumou 1,99 eura za nákup. Služba pri jej zavedení nie je súčasťou ponuky pre Tesco Online Club.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tesco prináša novú službu Tesco Hneď. Nákup až k dverám doručí do 60 minút © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Tesco Hneď Tesco Online nákupy
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