Nemocnica v Humennom otvorila pracovisko urgentného príjmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Humenné 28. júna (TASR) – Humenská nemocnica v týchto dňoch spustila do prevádzky pracovisko urgentného príjmu. Pomoc akútnym pacientom tak poskytuje v nepretržitej prevádzke. Ako informovala Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Humennom prevádzkuje, Ministerstvo zdravotníctva SR ju vlani zaradilo do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých budú urgentné príjmy prvého typu.uviedol riaditeľ humenskej nemocnice Eugen Lešo.Nachádza sa v budove internistického pavilónu E, čo je bývalá budova liečebne dlhodobo chorých (LDCH), blízko hlavnej recepcie.vysvetlila Fedáková.Podľa riaditeľa budú mať osoby s potrebou resuscitácie a bezodkladnej podpory životných funkcií najvyššiu prioritu a budú sa riešiť bezodkladne. Je možné, že pacient s menej závažnou komplikáciou bude v čakárni sedieť dlhšie, keďže systém uprednostňuje najvážnejšie prípady. Zázemie urgentného príjmu tvoria tiež štyri expektačné lôžka, ktoré môže nemocnica rozšíriť na osem.Fedáková ďalej uviedla, že internistickým a neurologickým pacientom je na urgentnom príjme neustále k dispozícii internistický lekár.vysvetlila.Pacienti s chirurgickými diagnózami budú počas dňa, teda medzi 7.00 h a 15.30 h ošetrovaní v chirurgickej časti urgentného príjmu. Ak si zdravotný stav bude vyžadovať ďalšie vyšetrenia, pacienta prevezú na chirurgické oddelenie do iného pavilónu.doplnila.Lešo spomenul, že v krátkej dobe plánujú v objekte urgentného príjmu vybudovať nové röntgenové pracovisko.dodal.