Do práce na bicykli jazdilo v máji v Žiline 530 ľudí

Žilina 28. júna (TASR) – Do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli sa v máji zapojilo 530 Žilinčanov, ktorí najazdili 66.870 kilometrov (km) a absolvovali 10.983 jázd. Oproti minulému roku sa do projektu zapojilo o 211 cyklistov viac, pričom jeden cyklista najazdil v priemere 126,17 km. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Pripomenula, že cieľom súťaže je podnietiť ľudí k pravidelnému dochádzaniu do práce na bicykli a rozvíjať cyklistickú dopravu v slovenských mestách.uviedol koordinátor kampane za mesto Žilina Ľuboš Slebodník.Prvenstvo si odniesol Alojz Nižník z tímu Vur6oplus za 55 jázd, najviac kilometrov (1404,75) najazdil Milan Kamenský z tímu Tankuj Parkuj.doplnila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.podotkol primátor Žiliny Igor Choma.