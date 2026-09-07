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Nemocnica v Ilave získala nový prístroj za viac ako 26 000 eur, ďalších 25 000 eur pomôže financovať terapie pre deti
Tagy: Nemocnica Občianske združenie PR
Podporu poskytlo MSM ĽUĎOM, občianske združenie skupiny MSM GROUP. Celková hodnota pomoci predstavuje takmer 52 000 eur. Občianske združenie MSM ĽUĎOM financovalo obstaranie ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Podporu poskytlo MSM ĽUĎOM, občianske združenie skupiny MSM GROUP. Celková hodnota pomoci predstavuje takmer 52 000 eur.
Občianske združenie MSM ĽUĎOM, patriace pod skupinu MSM GROUP, podporilo dva zdravotnícke projekty s konkrétnym prínosom pre pacientov a ich rodiny. V plnej výške financovalo obstaranie nového anestéziologického prístroja pre Nemocnicu s poliklinikou Ilava v hodnote takmer 27 000 eur. Ďalších 25 000 eur smeruje do Msmedical, na sprístupnenie intenzívnych rehabilitácií a terapií deťom, ktorých rodiny si potrebnú starostlivosť často nemôžu dovoliť v plnom rozsahu.
Združenie MSM ĽUĎOM dlhodobo podporuje projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a kvality života. Pri výbere podpory sa zameriava najmä na adresnú pomoc s konkrétnym prínosom pre ľudí v regiónoch, v ktorých MSM GROUP pôsobí a kde žijú jej zamestnanci.
Nemocnica s poliklinikou Ilava získala nový anestéziologický prístroj General Electric Healthcare Carestation s monitorom vitálnych funkcií a odparovačom anestetík. Jeho obstaranie v plnej výške financovalo občianske združenie MSM ĽUĎOM.
Nové zariadenie nahradilo starší prístroj a zdravotníci ho budú využívať približne pri 1 000 operačných zákrokoch ročne. Nemocnica v Ilave každoročne realizuje na troch operačných sálach viac ako 3 000 operácií v odboroch chirurgia, gynekológia a ortopédia.
"Neoddeliteľnou súčasťou operačných tímov sú anestéziologické tímy a k ich práci patrí aj zodpovedajúce prístrojové vybavenie. Nový prístroj spĺňa najprísnejšie kritériá súčasnej medicíny. Sme vďační, že občianske združenie MSM ĽUĎOM poskytlo nemocnici finančné prostriedky na jeho zakúpenie a pomohlo tak zmodernizovať vybavenie operačných sál, zvýšiť bezpečnosť pacientov počas zákrokov a zlepšiť pracovný komfort zdravotníckeho personálu," uviedol Juraj Beďatš, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o.
Nový prístroj umožňuje presnejšie monitorovanie parametrov ventilácie, prináša vyššiu spoľahlivosť a širšie možnosti ventilačných režimov. Vďaka kompaktným rozmerom ho môže zdravotnícky personál podľa potreby jednoduchšie presúvať medzi operačnými sálami.
Občianske združenie zo skupiny MSM GROUP zároveň poskytlo 25 000 eur na sprístupnenie intenzívnych rehabilitácií a terapií pre deti, ktorých rodiny si potrebnú starostlivosť z vlastných zdrojov často nemôžu dovoliť.
Rodiny detí s neurologickými a vývinovými diagnózami alebo poruchou autistického spektra čelia nielen finančnej náročnosti dlhodobej starostlivosti, ale aj obmedzeným kapacitám špecializovaných pracovísk a čakacím lehotám. Časť potrebných terapeutických a rehabilitačných výkonov zároveň nemusí byť plne hradená z verejného zdravotného poistenia.
Podpora smeruje do dvoch terapeutických programov občianskeho združenia MSmedical z Trenčína.
Program Silnejší na zajtra je určený deťom s neurologickými a vývinovými diagnózami. Umožní im absolvovať intenzívnu neurorehabilitáciu s využitím prístupu Dynamic Movement Intervention pod odborným vedením fyzioterapeuta. Súčasťou programu sú aj konzultácie s rodičmi a nastavenie domáceho rehabilitačného programu.
Program Krok za krokom pomôže deťom s poruchou autistického spektra vo veku 6 až 15 rokov. Prostredníctvom individuálnej ABA terapie sa zameriava na rozvoj komunikácie, správania a praktických zručností. Súčasťou programu sú aj rodičia, ktorí získajú odporúčania, ako s dieťaťom ďalej pracovať v každodennom prostredí.
"Pri rehabilitácii a terapii detí často rozhoduje nielen jej kvalita, ale aj dostupnosť a pravidelnosť. Podpora vo výške 25 000 eur nám umožní pomôcť rodinám, pre ktoré by bol potrebný rozsah terapie z vlastných zdrojov veľmi náročný alebo nedostupný. Pre nás tento dar nepredstavuje len finančnú pomoc. Sú to predovšetkým konkrétne hodiny terapie, odborná starostlivosť a šanca detí posunúť sa o ďalší krok," uviedla MUDr. Martina Sameková, fyziatrička a podpredsedníčka občianskeho združenia MSmedical.
"MSM GROUP je roky súčasťou regiónu Považia a cítime zodpovednosť voči ľuďom, ktorí tu žijú. Aj preto naše združenie MSM ĽUĎOM podporuje projekty s jasným výsledkom, ktorý doslova vidíme. V Ilave sme financovali zariadenie, ktoré nemocnica využije približne pri 1 000 operáciách ročne. Čo sa týka druhej podporenej inštitúcie, ide o hodiny rehabilitácií a terapií, ku ktorým by sa niektoré rodiny dostávali len veľmi ťažko. Niet pochýb, že naša pomoc má jasný zmysel," povedala Lenka Smreková, výkonná riaditeľka MSM GROUP pri odovzdávaní symbolického šeku v ilavskej nemocnici.
Občianske združenie MSM ĽUĎOM dlhodobo podporuje projekty, ktoré majú praktický a adresný prínos pre ľudí. Pomoc smeruje predovšetkým do regiónov, v ktorých MSM GROUP pôsobí a kde žijú jej zamestnanci. Ide predovšetkým o oblasť Považia na západe Slovenska a okolie Sniny na východe Slovenska, kde sídli závod ZVS holding, a tiež okolie Hornej Nitry, kde operuje VOP Nováky. Zároveň však podporuje inštitúcie pôsobiace celoplošne, ako napríklad Future Generation alebo Svetielko nádeje.
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku a Srbsku. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
Viac informácií nájdete na: www.msm.sk
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Viac informácií nájdete na: www.csg.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica v Ilave získala nový prístroj za viac ako 26 000 eur, ďalších 25 000 eur pomôže financovať terapie pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
- Občianske združenie MSM ĽUĎOM financovalo obstaranie anestéziologického prístroja pre Nemocnicu s poliklinikou Ilava.
- Nemocnica ho využije približne pri 1 000 operáciách ročne.
- Združenie zároveň poskytlo 25 000 eur na rehabilitácie a terapie pre deti s neurologickými a vývinovými diagnózami alebo poruchou autistického spektra.
Občianske združenie MSM ĽUĎOM, patriace pod skupinu MSM GROUP, podporilo dva zdravotnícke projekty s konkrétnym prínosom pre pacientov a ich rodiny. V plnej výške financovalo obstaranie nového anestéziologického prístroja pre Nemocnicu s poliklinikou Ilava v hodnote takmer 27 000 eur. Ďalších 25 000 eur smeruje do Msmedical, na sprístupnenie intenzívnych rehabilitácií a terapií deťom, ktorých rodiny si potrebnú starostlivosť často nemôžu dovoliť v plnom rozsahu.
Združenie MSM ĽUĎOM dlhodobo podporuje projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a kvality života. Pri výbere podpory sa zameriava najmä na adresnú pomoc s konkrétnym prínosom pre ľudí v regiónoch, v ktorých MSM GROUP pôsobí a kde žijú jej zamestnanci.
Nový anestéziologický prístroj pre nemocnicu v Ilave
Nemocnica s poliklinikou Ilava získala nový anestéziologický prístroj General Electric Healthcare Carestation s monitorom vitálnych funkcií a odparovačom anestetík. Jeho obstaranie v plnej výške financovalo občianske združenie MSM ĽUĎOM.
Nové zariadenie nahradilo starší prístroj a zdravotníci ho budú využívať približne pri 1 000 operačných zákrokoch ročne. Nemocnica v Ilave každoročne realizuje na troch operačných sálach viac ako 3 000 operácií v odboroch chirurgia, gynekológia a ortopédia.
"Neoddeliteľnou súčasťou operačných tímov sú anestéziologické tímy a k ich práci patrí aj zodpovedajúce prístrojové vybavenie. Nový prístroj spĺňa najprísnejšie kritériá súčasnej medicíny. Sme vďační, že občianske združenie MSM ĽUĎOM poskytlo nemocnici finančné prostriedky na jeho zakúpenie a pomohlo tak zmodernizovať vybavenie operačných sál, zvýšiť bezpečnosť pacientov počas zákrokov a zlepšiť pracovný komfort zdravotníckeho personálu," uviedol Juraj Beďatš, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n. o.
Nový prístroj umožňuje presnejšie monitorovanie parametrov ventilácie, prináša vyššiu spoľahlivosť a širšie možnosti ventilačných režimov. Vďaka kompaktným rozmerom ho môže zdravotnícky personál podľa potreby jednoduchšie presúvať medzi operačnými sálami.
Podpora rehabilitácií a terapií pre deti
Občianske združenie zo skupiny MSM GROUP zároveň poskytlo 25 000 eur na sprístupnenie intenzívnych rehabilitácií a terapií pre deti, ktorých rodiny si potrebnú starostlivosť z vlastných zdrojov často nemôžu dovoliť.
Rodiny detí s neurologickými a vývinovými diagnózami alebo poruchou autistického spektra čelia nielen finančnej náročnosti dlhodobej starostlivosti, ale aj obmedzeným kapacitám špecializovaných pracovísk a čakacím lehotám. Časť potrebných terapeutických a rehabilitačných výkonov zároveň nemusí byť plne hradená z verejného zdravotného poistenia.
Podpora smeruje do dvoch terapeutických programov občianskeho združenia MSmedical z Trenčína.
Program Silnejší na zajtra je určený deťom s neurologickými a vývinovými diagnózami. Umožní im absolvovať intenzívnu neurorehabilitáciu s využitím prístupu Dynamic Movement Intervention pod odborným vedením fyzioterapeuta. Súčasťou programu sú aj konzultácie s rodičmi a nastavenie domáceho rehabilitačného programu.
Program Krok za krokom pomôže deťom s poruchou autistického spektra vo veku 6 až 15 rokov. Prostredníctvom individuálnej ABA terapie sa zameriava na rozvoj komunikácie, správania a praktických zručností. Súčasťou programu sú aj rodičia, ktorí získajú odporúčania, ako s dieťaťom ďalej pracovať v každodennom prostredí.
"Pri rehabilitácii a terapii detí často rozhoduje nielen jej kvalita, ale aj dostupnosť a pravidelnosť. Podpora vo výške 25 000 eur nám umožní pomôcť rodinám, pre ktoré by bol potrebný rozsah terapie z vlastných zdrojov veľmi náročný alebo nedostupný. Pre nás tento dar nepredstavuje len finančnú pomoc. Sú to predovšetkým konkrétne hodiny terapie, odborná starostlivosť a šanca detí posunúť sa o ďalší krok," uviedla MUDr. Martina Sameková, fyziatrička a podpredsedníčka občianskeho združenia MSmedical.
"MSM GROUP je roky súčasťou regiónu Považia a cítime zodpovednosť voči ľuďom, ktorí tu žijú. Aj preto naše združenie MSM ĽUĎOM podporuje projekty s jasným výsledkom, ktorý doslova vidíme. V Ilave sme financovali zariadenie, ktoré nemocnica využije približne pri 1 000 operáciách ročne. Čo sa týka druhej podporenej inštitúcie, ide o hodiny rehabilitácií a terapií, ku ktorým by sa niektoré rodiny dostávali len veľmi ťažko. Niet pochýb, že naša pomoc má jasný zmysel," povedala Lenka Smreková, výkonná riaditeľka MSM GROUP pri odovzdávaní symbolického šeku v ilavskej nemocnici.
Pomoc s konkrétnym výsledkom
Občianske združenie MSM ĽUĎOM dlhodobo podporuje projekty, ktoré majú praktický a adresný prínos pre ľudí. Pomoc smeruje predovšetkým do regiónov, v ktorých MSM GROUP pôsobí a kde žijú jej zamestnanci. Ide predovšetkým o oblasť Považia na západe Slovenska a okolie Sniny na východe Slovenska, kde sídli závod ZVS holding, a tiež okolie Hornej Nitry, kde operuje VOP Nováky. Zároveň však podporuje inštitúcie pôsobiace celoplošne, ako napríklad Future Generation alebo Svetielko nádeje.
O MSM GROUP
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku a Srbsku. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
Viac informácií nájdete na: www.msm.sk
O skupine CSG
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Viac informácií nájdete na: www.csg.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nemocnica v Ilave získala nový prístroj za viac ako 26 000 eur, ďalších 25 000 eur pomôže financovať terapie pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemocnica Občianske združenie PR
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