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07. septembra 2026
Drvivé víťazstvo AfD je varovaním aj pre Slovensko, tvrdí Remišová. Kritizuje Fica aj Republiku
Tagy: Extrémizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nemecko Opozícia Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky
Robert Fico a jeho koaliční partneri prestávajú podľa Remišovej extrémistov izolovať a začínajú ich považovať za prijateľných politických partnerov. Drvivé víťazstvo krajne pravicovej
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7.9.2026 (SITA.sk) - Robert Fico a jeho koaliční partneri prestávajú podľa Remišovej extrémistov izolovať a začínajú ich považovať za prijateľných politických partnerov.
Drvivé víťazstvo krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko je podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej vážnym varovaním pre Slovensko. Ako zdôraznila opozičná poslankyňa, extrémizmus sa dnes nevracia v tradičných fašistických uniformách, ale v oblekoch a kravatách, čo je o to nebezpečnejšie. Robert Fico a jeho koaliční partneri prestávajú podľa Remišovej extrémistov izolovať a začínajú ich považovať za prijateľných politických partnerov.
„Dnešný extrémizmus už nepotrebuje fakle a ľudácke uniformy. Plazivý neofašizmus si obliekol oblek, uviazal kravatu a naučil sa dávať pozor na slová. Ľudia však zostali tí istí. Milan Mazurek bol právoplatne odsúdený za rasistické výroky a v minulosti spochybňoval holokaust. Milan Uhrík bol vrcholným predstaviteľom Kotlebovej ĽSNS. Dnes obaja vedú Republiku a snažia sa presvedčiť verejnosť, že z extrémistov sa zrazu stali slušní demokrati,“ vyhlásila Remišová.
Smer-SD už otvorene pripúšťa spoluprácu s Republikou po parlamentných voľbách, a tiež Smer, Hlas – sociálna demokracia a Republika podporili spoločného kandidáta v komunálnych voľbách. „Ficov národný populizmus podáva Republike ruku. Robil to už pred voľbami v roku 2023, keď preberal témy a rétoriku extrémistov v boji o ich voličov. Dnes sa politické hranice posúvajú ešte ďalej a z ľudí, ktorí vyrástli v Kotlebovej ĽSNS, sa stávajú možní partneri na vládnutie,“ dodala Remišová.
Tento postoj potvrdila aj reakcia Roberta Fica na výsledok nemeckých volieb, kde namiesto varovania pred nárastom AfD premiér vyhlásil, že sa výsledok „nepatrí komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné“, pričom zdôraznil, že strany ako AfD ponúkajú „často jednoduché, ale predsa len riešenia“. Fico dokonca naznačil, či Nemecko po voľbách nepríde s „ponukou vojny s Ruskom“, aby prekrylo prehru vládnych strán.
„Fico už ani neskrýva, na ktorej strane stojí. Keď krajná pravica v Nemecku dostane takmer 44 percent, jeho prvou starosťou nie je rast extrémizmu, ale obhajovať výsledok a strašiť vojnou s Ruskom. Presne takto sa extrémizmus normalizuje – najskôr preberiete jeho slovník, potom jeho témy a nakoniec z jeho predstaviteľov urobíte partnerov na vládnutie. Na Slovensku tento scenár vidíme v priamom prenose s Republikou,“ konštatovala Remišová.
Predsedníčka Za ľudí varovala pred nebezpečnou ilúziou, že tradičné politické strany môžu extrémistov využiť vo vlastnom boji o moc a udržať ich pritom pod kontrolou. „Kto extrémizmu otvorí dvere, toho môže extrémizmus nakoniec zničiť. História 30. rokov minulého storočia je dostatočným varovaním. Politici, ktorí si myslia, že extrémistov využijú, skrotia alebo prevezmú ich voličov, sa zahrávajú s ohňom,“ upozornila Remišová.
Podľa opozičnej poslankyne rast extrémistov nie je na Slovensku náhodný, živí ho neschopnosť vlády riešiť bežné problémy ľudí a rastúca frustrácia z fungovania štátu. „Fico nepomáha extrémistom iba tým, že preberá ich rétoriku a robí z nich možných politických partnerov. Pomáha im aj tým, že jeho vláda zlyháva v riešení bežných problémov ľudí prakticky v každej oblasti. Keď štát nefunguje, ľudia strácajú dôveru v demokratické inštitúcie a rastie dopyt po jednoduchých a radikálnych riešeniach,“ uviedla.
Výsledok v Sasku-Anhaltsku je podľa Remišovej zároveň dôležitým posolstvom pre slovenskú demokratickú opozíciu. „Odpoveďou na rast populistov a extrémistov nemôžu byť osobné vojny, ďalšie trieštenie ani naskakovanie na konflikty, ktorými sa Robert Fico snaží opozíciu rozdeľovať. Demokratická opozícia sa musí prestať chytať Ficových udičiek a sústrediť sa na to, čo od nás ľudia očakávajú. Musíme sa vedieť spojiť v základných otázkach a priniesť riešenia, ktoré porazia populistov a extrémistov. Nestačí hovoriť, proti komu sme. Musíme ukázať, čo urobíme s ekonomikou, zdravotníctvom, spravodlivosťou a upadajúcim štátom,“ povedala Remišová.
Pripomenula, že už 15. júla vyzvala lídrov parlamentnej opozície na spoločné rokovanie a dohodu na troch základných prioritách budúcej demokratickej vlády: obnove právneho štátu a rovnosti pred zákonom, pevnom európskom ukotvení Slovenska a reštarte ekonomiky a zastavení úpadku krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Drvivé víťazstvo AfD je varovaním aj pre Slovensko, tvrdí Remišová. Kritizuje Fica aj Republiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Drvivé víťazstvo krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko je podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej vážnym varovaním pre Slovensko. Ako zdôraznila opozičná poslankyňa, extrémizmus sa dnes nevracia v tradičných fašistických uniformách, ale v oblekoch a kravatách, čo je o to nebezpečnejšie. Robert Fico a jeho koaliční partneri prestávajú podľa Remišovej extrémistov izolovať a začínajú ich považovať za prijateľných politických partnerov.
„Dnešný extrémizmus už nepotrebuje fakle a ľudácke uniformy. Plazivý neofašizmus si obliekol oblek, uviazal kravatu a naučil sa dávať pozor na slová. Ľudia však zostali tí istí. Milan Mazurek bol právoplatne odsúdený za rasistické výroky a v minulosti spochybňoval holokaust. Milan Uhrík bol vrcholným predstaviteľom Kotlebovej ĽSNS. Dnes obaja vedú Republiku a snažia sa presvedčiť verejnosť, že z extrémistov sa zrazu stali slušní demokrati,“ vyhlásila Remišová.
Remišová hovorí o posúvaní politických hraníc
Smer-SD už otvorene pripúšťa spoluprácu s Republikou po parlamentných voľbách, a tiež Smer, Hlas – sociálna demokracia a Republika podporili spoločného kandidáta v komunálnych voľbách. „Ficov národný populizmus podáva Republike ruku. Robil to už pred voľbami v roku 2023, keď preberal témy a rétoriku extrémistov v boji o ich voličov. Dnes sa politické hranice posúvajú ešte ďalej a z ľudí, ktorí vyrástli v Kotlebovej ĽSNS, sa stávajú možní partneri na vládnutie,“ dodala Remišová.
Tento postoj potvrdila aj reakcia Roberta Fica na výsledok nemeckých volieb, kde namiesto varovania pred nárastom AfD premiér vyhlásil, že sa výsledok „nepatrí komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné“, pričom zdôraznil, že strany ako AfD ponúkajú „často jednoduché, ale predsa len riešenia“. Fico dokonca naznačil, či Nemecko po voľbách nepríde s „ponukou vojny s Ruskom“, aby prekrylo prehru vládnych strán.
„Fico už ani neskrýva, na ktorej strane stojí. Keď krajná pravica v Nemecku dostane takmer 44 percent, jeho prvou starosťou nie je rast extrémizmu, ale obhajovať výsledok a strašiť vojnou s Ruskom. Presne takto sa extrémizmus normalizuje – najskôr preberiete jeho slovník, potom jeho témy a nakoniec z jeho predstaviteľov urobíte partnerov na vládnutie. Na Slovensku tento scenár vidíme v priamom prenose s Republikou,“ konštatovala Remišová.
Varuje pred využívaním extrémistov v boji o moc
Predsedníčka Za ľudí varovala pred nebezpečnou ilúziou, že tradičné politické strany môžu extrémistov využiť vo vlastnom boji o moc a udržať ich pritom pod kontrolou. „Kto extrémizmu otvorí dvere, toho môže extrémizmus nakoniec zničiť. História 30. rokov minulého storočia je dostatočným varovaním. Politici, ktorí si myslia, že extrémistov využijú, skrotia alebo prevezmú ich voličov, sa zahrávajú s ohňom,“ upozornila Remišová.
Podľa opozičnej poslankyne rast extrémistov nie je na Slovensku náhodný, živí ho neschopnosť vlády riešiť bežné problémy ľudí a rastúca frustrácia z fungovania štátu. „Fico nepomáha extrémistom iba tým, že preberá ich rétoriku a robí z nich možných politických partnerov. Pomáha im aj tým, že jeho vláda zlyháva v riešení bežných problémov ľudí prakticky v každej oblasti. Keď štát nefunguje, ľudia strácajú dôveru v demokratické inštitúcie a rastie dopyt po jednoduchých a radikálnych riešeniach,“ uviedla.
Opozícia sa podľa Remišovej musí spojiť
Výsledok v Sasku-Anhaltsku je podľa Remišovej zároveň dôležitým posolstvom pre slovenskú demokratickú opozíciu. „Odpoveďou na rast populistov a extrémistov nemôžu byť osobné vojny, ďalšie trieštenie ani naskakovanie na konflikty, ktorými sa Robert Fico snaží opozíciu rozdeľovať. Demokratická opozícia sa musí prestať chytať Ficových udičiek a sústrediť sa na to, čo od nás ľudia očakávajú. Musíme sa vedieť spojiť v základných otázkach a priniesť riešenia, ktoré porazia populistov a extrémistov. Nestačí hovoriť, proti komu sme. Musíme ukázať, čo urobíme s ekonomikou, zdravotníctvom, spravodlivosťou a upadajúcim štátom,“ povedala Remišová.
Pripomenula, že už 15. júla vyzvala lídrov parlamentnej opozície na spoločné rokovanie a dohodu na troch základných prioritách budúcej demokratickej vlády: obnove právneho štátu a rovnosti pred zákonom, pevnom európskom ukotvení Slovenska a reštarte ekonomiky a zastavení úpadku krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Drvivé víťazstvo AfD je varovaním aj pre Slovensko, tvrdí Remišová. Kritizuje Fica aj Republiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nemecko Opozícia Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky
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