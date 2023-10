Nemocnice v Rusku budú nútené zdieľať záznamy o potenciálnych brancoch s odvodovými úradmi

5.10.2023 (SITA.sk) - Nemocnice v Rusku by mohli byť nútené zdieľať záznamy o pacientoch s vojenskými odvodovými úradmi. Ako referuje web news.sky.com, pre ruské noviny Parlamentskaja Gazeta to uviedol predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov Toto opatrenie by podľa Kartapolova umožnilo vojenským registračným úradom poznať „stav“ potenciálnych brancov a „odstránilo by nadmernú záťaž z vojenských registračných a odvodových úradov“.„Je to potrebné preto, aby sa človek nemusel znova naťahovať, aby nemusel rozmýšľať o tom, či má ísť na vojenský registračný a odvodový úrad alebo nie, a ak ide, aké dokumenty si má vziať so sebou,“ povedal ruský predstaviteľ.„Povedzme, že niekto ukončil deväť ročníkov a nastúpil do odbornej vzdelávacej inštitúcie. Údaje o zmene jeho statusu sa automaticky dostanú do registra a a vojenský registračný a odvodový úrad, ktorý tvorí plán na ďalšiu odvodovú kampaň, už bude jasne vedieť, že nepodlieha odvodu. Alebo naopak,“ skonštatoval Kartapolov.