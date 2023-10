Najprv hádka a vyhrážky, potom bodnutie nožom. Jeden útok sa odohral na ulici, druhý v byte

Útočníka zadržali

Domáce násilie vyvrcholilo bodnutím

5.10.2023 (SITA.sk) - Prievidzská polícia vyšetruje okolnosti nočného útoku nožom na Ulici A. Mišúta v Prievidzi, po ktorom skončil v nemocnici 40-ročný muž. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Podľa doterajšieho vyšetrovania páchateľ po predchádzajúcej hádke trikrát bodol 40-ročného muža do zadnej časti hlavy a šije. Muža previezli do nemocnice a je mimo ohrozenia života.„Podozrivého z tohto činu polícia v krátkom čase zadržala. Momentálne je umiestnený v cele policajného zaistenia, kde čaká na predvedenie pred vyšetrovateľa, kde dostane možnosť vysvetliť motív svojho konania,“ uviedla polícia.Doplnila, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Prievidzi začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. „Bližšie informácie k tomuto skutku poskytneme, keď nám to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia.Ďalší prípad sa odohral v bratislavskej Petržalke, kde domáce násilie začiatkom týždňa vyvrcholilo útokom kuchynským nožom a pästnými údermi do hlavy. 38-ročný Juraj v skorých ranných hodinách prišiel do spálne svojho otca, kde začal na neho kričať a vyhrážať sa mu likvidáciou.„Jeho hnev prerástol až do fyzického napadnutia otca. Najprv ho udieral päsťami do hlavy a následne ho porezal nožom,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Šimunková.Policajná hliadka útočníka obmedzila na osobnej slobode a poverený policajt mu vzniesol obvinenie za prečin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Súd zároveň rozhodol o vzatí obvineného do väzby.