Nemôžeme byť pápežskejší ako pápež a treba zrušiť nadbytočné kontroly, tvrdí Raši a sľubuje revolúciu v eurofondoch (video)

4.8.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD sľubuje presadiť skutočné zjednodušenia v eurofondoch, ktoré budú prijímateľov motivovať k ich čerpaniu. Na tlačovej besede to povedal podpredseda strany Hlas - SD Richard Raši Po Matovičovej Hegerovej vláde podľa Rašiho zostalo v končiacich sa eurofondoch nevyčerpaných približne 3,7 miliardy eur. „Minimálne o stovky miliónov eur Slovensko určite príde,“ tvrdí podpredseda strany.Doteraz nie sú podľa Rašiho schválené v Európskej komisii ani revízie operačných programov potrebné na implementáciu energetických opatrení, tzv iniciatívna SAFE, ktorou by sa dala zachrániť viac ako miliarda eur.Z nového programového obdobia, teda z Programu Slovensko, je vyhlásených len sedem výziev, čo je zlomok oproti 150 výzvam v Českej republike.Systém efektívneho čerpania eurofondov si podľa Rašiho vyžaduje radikálnu zmenu doterajšieho fungovania. „Treba urobiť skutočné zjednodušenie čerpania tak, aby sme, samozrejme, vyhoveli európskym pravidlám, ale nič navyše, čo by čerpanie eurofondov komplikovalo,“ zdôraznil.Podľa neho treba zmeniť zákon o kontrole, verejnom obstarávaní a ďalšie tak, aby aj ministerstvá a štátni úradníci museli dodržiavať lehoty a hrozili im sankcie. Raši zároveň tvrdí, že nemôžeme byť pápežskejší ako pápež a musíme zrušiť všetky nadbytočné kontroly, ktoré sme si vymysleli nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Európska únia. „Slovensko je jedna z mála krajín Európskej únie, ktoré ešte v niektorých operačných programoch vykonávajú 100-percentnú kontrolu všetkých výdavkov. Je to nesmierna záťaž na administratívne kapacity, ktoré štátu chýbajú, ale aj na prijímateľov – kraje, mestá, obce, podnikateľov a ostatných,“ upozornil Raši.