Rusi útočia na Ukrajinu raketami Ch-55, ktoré im Kyjev daroval koncom 90. rokov za odpustený dlh za plyn

4.8.2023 (SITA.sk) -Rusko ostreľuje Ukrajinu riadenými strelami Ch-55, ktoré Kyjev odovzdal Moskve v rámci dohody medzi kabinetom ministrov a ruskou vládou v roku 1999 výmenou za splatenie dlhov za spotrebovaný ruský plyn. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z vyšetrovania projektu Rádia Slobodná Európa pod názvom „Schémy“.Novinári dostali text dohody a zoznam čísel odovzdaných rakiet a porovnali ich s číslami tých riadených striel, ktoré ruská armáda použila proti Ukrajine v doterajšom priebehu vojny. Projekt objavil najmenej tucet rakiet zo zoznamu, ktoré Rusko odpálilo na ukrajinské mestá. Niektoré z nich zostrelili ukrajinské sily protivzdušnej obrany, niektoré zasiahli obytné budovy.Podľa spomenutého dokumentu Kyjev presunul do Moskvy osem ťažkých bombardérov Tu-160, tri lietadlá Tu-95MS a dovedna 575 riadených striel Ch-55. Rusko za to Ukrajine odpustilo vtedajší dlh vo výške 275 miliónov hrivien.