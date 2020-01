Nemôžeme čakať na federálne riešenie, guvernér New Jersey prijal pre klimatické zmeny nariadenie

Nižšie emisie skleníkových plynov

Problémom sú už aj nárazové záplavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Guvernér amerického New Jersey Phil Murphy tento týždeň podpísal nariadenie, na základe ktorého budú musieť pri stavbe budov či infraštruktúry myslieť aj na klimatické zmeny, ako napríklad stúpajúcu hladinu morí.Nariadenie tiež stanovuje podmienky na monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v štáte. Murphy vyhlásil, že do roku 2050 musí byť štát uhlíkovo neutrálny."Naša klíma sa mení. Nemôžeme už dlhšie čakať na federálne riešenie," povedala pre CNN Catherine McCabe zo štátneho Úradu pre ochranu životného prostredia. Republikáni v New Jersey však kritizovali nariadenie, na ktorého detailoch kompetentní ešte pracujú.McCabe uviedla, že presné predpisy budú známe približne o dva roky, keďže štát potrebuje zvážiť aj pripomienky z okresov. Do konca februára by sa mali začať rokovania s rôznymi zúčastnenými stranami."Po hurikáne Sandy musíme myslieť múdrejšie a strategickejšie v súvislosti s ďalšou výstavbou," povedal zástupca miestnej obchodnej komory Michael Egenton.Oceánograf William Sweet uviedol, že pre New Jersey a celé východné pobrežie sú nárazové záplavy čoraz väčším problémom. "Hladina morí stúpa a na niektorých miestach sa čoraz častejšie objavujú záplavy," povedal a dodal, že hladina mora sa v New Jersey zvýši počas nasledujúcich 80 rokov o 61 až 122 centimetrov. "To je takmer dvojnásobok v porovnaní s tým, čo sme mohli pozorovať v uplynulom storočí napríklad v Atlantic City," objasnil.