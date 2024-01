Nemôžeme si pre strach nechať vziať radosť zo života, český prezident v novoročnom prejave spomenul aj prijatie eura

Väčšia bezpečnosť

1.1.2024 (SITA.sk) - Pre Česko je podľa jeho prezidenta kľúčové prekonať strach, ktorý v spoločnosti vyvolala decembrová masová streľba na univerzite v Prahe. Ako Petr Pavel uviedol v novoročnom prejave, spoločnosť si nemôže pre strach nechať vziať radosť zo života a obetovať slobodu. Informuje o tom spravodajský portál ČT24.Pavel v súvislosti s tragédiou v Prahe zdôraznil, že nie je možné zaistiť policajnú prítomnosť na všetkých miestach a zaviesť kontroly a pravidlá, ktoré by eliminovali všetky nebezpečenstvá. Zároveň vyzval ľudí na to, aby neignoroval problémy vo svojom okolí, aj na sociálnych sieťach, a tiež sa usilovali o väčšiu bezpečnosť ich komunity aj celého národa.„Zastaňme sa slabších a neignorujme problémy v našom okolí,“ vyzval prezident.Prezident tiež ocenil stabilitu súčasnej vládnej koalície, ale vytkol jej, že nevie svoje nepopulárne reformy, ktoré sú však potrebné, dostatočne vysvetliť verejnosti. Zároveň skritizoval vulgarizáciu politickej diskusie a vyzval politikov, aby sa v tomto roku pokúšali o kultivovanie verejného priestoru.Pripomenul aj nadchádzajúce voľby - európske, krajské aj senátne - a varoval občanov, aby si dali pozor na populistov a extrémistov, ktorí lákajú na ľúbivé sľuby, strašia a v skutočnosti problémy zhoršujú. Pavel spomenul aj členstvo Česka v Európskej únii NATO , pričom poukazoval na záväzky s tým spojené. Jedným z nich je podľa neho prijatie eura.„Je načase, aby sme po rokoch začali robiť konkrétne kroky, ktoré nás k naplneniu tohto záväzku dovedú. Napriek nekončiacej diskusii o výhodách a nevýhodách prijatia eura pre krajinu s otvorenou exportnou ekonomikou ležiacou v strede Európy je spoločná mena logickou budúcnosťou,“ skonštatoval.Rok 2024 Pavel vníma ako očakávanie, že sa situácia vo viacerých smeroch zlepší. „Očakávame nižšiu infláciu, po niekoľkých rokoch tiež rast reálnych miezd a skromný, napriek tomu, rast našej ekonomiky. Môže to byť začiatok pozitívneho obratu, odrazom odo dna k lepšej nálade,“ poznamenal.