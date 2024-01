Kim Čong-un sa vyhráža, že severokórejská armáda v prípade provokácie celkom zničí USA a Južnú Kóreu

Smrtiaca rana

Agresívna rétorika

1.1.2024 (SITA.sk) - Severokórejský vodca Kim Čong-un povedal, že jeho armáda by v prípade provokácie mala „celkom zničiť“ Spojené štáty a Južnú Kóreu.Informovala o tom štátna tlačová agentúra KCNA, podľa ktorej to povedal na nedeľňajšom stretnutí s veliteľmi ozbrojených síl.Kim na stretnutí povedal, že je naliehavé nabrúsiť „cenný meč“ na ochranu národnej bezpečnosti, čím zjavne odkazoval na severokórejský program jadrových zbraní.Hovoril pritom o konfrontačných krokoch Spojených štátov a ďalších nepriateľských síl.„Naša armáda by mala zasadiť smrtiacu ranu, aby ich celkom zničila mobilizáciou všetkých najtvrdších prostriedkov a možností bez váhania“, ak sa rozhodnú pre vojenskú konfrontáciu a provokácie proti Severnej Kórei, cituje Kima KCNA.Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v pondelok vo svojom novoročnom príhovore povedal, že v reakcii na severokórejskú jadrovú hrozbu posilní kapacity armády pre preventívny útok, raketovú obranu a odvetné kroky.„Kórejská republika buduje skutočný, trvalý mier prostredníctvom sily, nie podriadeného mieru, ktorý závisí od dobrej vôle protivníka,“ povedal Jun.KCNA tiež informovala, že severokórejskí predstavitelia v pondelok rokovali o implementovaní nariadenia Kima o zrušení alebo reformách organizácií, ktoré majú na starosti vzťahy s Južnou Kóreou, aby sa zásadne zmenil princíp a smer boja Severu proti Juhu.Zatiaľ nikto bezprostredne nevysvetlil, ako by to mohlo zmeniť medzikórejské vzťahy.Pchjongjang v ostatných mesiacoch zintenzívnil svoju agresívnu rétoriku, ktorou reaguje na rozšírenie vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou.Odborníci očakávajú, že Kim bude pokračovať v eskalácii rétoriky aj testov zbraní, pretože zrejme verí tomu, že zo zvýšeného napätia získa úľavy zo sankcií, ak by v novembrových amerických prezidentských voľbách vyhral Donald Trump.Podľa expertov by tento rok mohli na hranici medzi Severom a Juhom vzniknúť menšie vojenské strety a Pchjongjang tiež zrejme otestuje medzikontinentálnu balistickú strelu a ďalšie významné nové zbrane.