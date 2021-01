Nenávistné prejavy vedú k ohrozovaniu práv a ľudských životov, pripomína ombudsmanka Patakyová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Holokaust by mal byť pre spoločnosť výstrahou, že nenávistné prejavy nesú hrozbu ohrozujúcu práva a životy ľudí. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Pripomenula, že o život vtedy prišlo šesť miliónov Židov a obeťami sa stali aj ďalšie perzekvované skupiny ľudí ako napríklad politickí oponenti, osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia či ľudia z LGBTI komunity.„Oslobodenie koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, od ktorého dnes uplynulo 76 rokov, nám pripomína, že tragédia, ktorá spoločnosť postihla vo forme holokaustu, pre nás musí byť zdvihnutým prstom a upozornením, že nenávistné prejavy v sebe nesú hrozbu vyústenia do nebezpečných praktík ohrozujúcich práva a životy ľudí,“ napísala Patakyová. Dodala, že spoločnosť má uprednostniť úctu, inklúziu a rešpekt.