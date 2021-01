Spoločnosť Jägermeister uvedie na trh kolekciu sweetwear oblečenia nazvanú „BEST NIGHTS“ a to za podpory návrhára „Bloody Osiris“ a rappera Dalyba

Prvé medzinárodné predstavenie streetwear oblečenia od spoločnosti Jägermeister.



27.1.2021 (Webnoviny.sk) -Svoju historicky prvú medzinárodnú streetwearovú kolekciu nazvanú BEST NIGHTS, teda najlepšie noci, uvedie Jägermeister na Slovensku a ďalších 21 vybraných krajinách sveta. Kampaň BEST NIGHTSa rada ďalších kreatívcov z medzinárodnej streatwearovej scény. Okrem iného aj, ktorý patrí medzi najrešpektovanejšie mená na slovenskej i českej rapovej scéne"Je mi veľkou cťou, že som bol vybraný k spolupráci pri príležitosti tejto kolekcie. Som teda rád, že môžem byť toho súčasťou. Skutočne ma baví myšlienka spojiť sa so zaujímavými ľuďmi v jednej kampani a byť prvý, kto ukáže svetu novú streetwear kolekciu", hovorí Dalyb.Kolekcia BEST NIGHTS kombinuje prvky značky Jägermeister, pouličnej módy a aspekty nočného života vo forme dvanástich exkluzívnych kúskov streetwear oblečenia. Každý kus obsahuje súradnice hlavného sídla spoločnosti Jägermeister vo Wolfenbüttelu v Nemecku, ktoré sa prelínajú celou kolekciou ako jedinečný a nezameniteľný symbol a zároveň ako nenápadná referencia značky.Čo sa týka výroby, uprednostnil Jägermeister vysoko kvalitné materiály. Tkanina je vyrobená zo 100% bio bavlny certifikovanej podľa štandardu Organic Cotton Standard (OCS), pričom každý kus je vyrobený v EÚ. Maskáčové tričko so špeciálnou funkciou naviac doplňuje súčasnú kolekciu BEST NIGHTS a vytvára interaktívny zážitok: použitím Instagram AR filtra môžu užívatelia v potlači odhaliť skryté prvky.Kolekcia má ukázať smer a doručiť správu, že tie najlepšie noci nášho života budeme v hudobných kluboch a na koncertoch opäť čoskoro zažívať spoločne. Každý kúsok oblečenia zdôrazňuje význam najlepšej noci s priateľmi. Svojim dizajnom je kolekcia cielená na fanúšikov steetwear módy.Okrem toho dá spoločnosť Jägermeister jedno euro z každej objednávky medzinárodnej kultúrnej platforme a streamujúcemu kolektívu United We Stream, ktorý sa snaží podporovať klubovú kultúru behom tejto celosvetovej krízy.Medzinárodnú kampaň BEST NIGHTS podporujú aj ďalšie módne talenty. Mimo iného napríklad modelka a návrhárka Lisa Anckarmanová (Švédsko), bloger a odborník na tenisky Christopher Blumenthal (Nemecko) a "pravdepodobne najstarší streetwear influencer na zemi" Alojz Abram alias Gramps (Nemecko).Kvôli súčasnej pandémii koronavírusu nepredstavujú medzinárodné talenty iba modely kolekcie, ale taktiež pre kampaň natáčajú vlastné videá. Za tým účelom poslala spoločnosť Jägermeister každému z nich samostatný set na natáčanie. Kombinácie kúskov z kolekcie BEST NIGHTS s vlastným jedinečným štýlom umelcov budú predstavené v rámci medzinárodnej kampane na sociálnych sieťach spoločnosti Jägermeister i samotných umelcovDosť obmedzený počet kusov bude exkluzívne k zadováženiu od 31. januára 2021 na webe www. bestnights.com na Slovensku a 21 ďalších krajinách v Európe, v Severnej Amerike, Južnej Afrike a Ázii (Tchaj-wan).Kolekcia BEST NIGHTS a s ňou súvisiaca kampaň boli vyvinuté a realizované v spolupráci s nemeckou agentúrou la red Berlin.Mast-Jägermeister SE je firma pevne zakorenená v meste Wolfenbüttel v Dolnom Sasku. Iba tam vyrába Jägermeister, bylinný likér s jeleňom – a najväčšiu nemeckú alkoholickú značku. Jägermeister po prvýkrát vznikol pred viac ako 80 rokmi. Je založený na tajnom recepte, ktorý pozostáva z 56 rôznych bylín, kvetov a koreňov. V roku 2019 predala spoločnosť Mast-Jägermeister SE viac ako 8,5 milióna deväťlitrových kartónov s Jägermeisterom (109,5 mil. fliaš o objeme 0,7 l) vo viac ako 145 krajinách. Čo znamená, že Jägermeister dosiahol deviatej pozície v konečnom hodnotení agentúry Impact International v top 100 prémiových liehovín, čím sa opiera o pozíciu najúspešnejšieho bylinného likéru na svete.Informačný servis