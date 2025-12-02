Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Neobmedzené nakupovanie už aj v najchladnejšej obci Slovenska. COOP Jednota spúšťa v Oravskej Lesnej siedmu predajňu 24/7


Tagy: automatizovaná predajňa PR

Modernizovaný Tempo SUPERMARKET umožní nakupovať pohodlne a bez obmedzení aj v najchladnejšej obci Slovenska, známej svojimi dlhotrvajúcimi zimami a silnou tradíciou zimných športov. Ide o druhý Tempo ...



Zdieľať
slavnostne otvorenie cj oravska lesna 676x486 2.12.2025 (SITA.sk) - Modernizovaný Tempo SUPERMARKET umožní nakupovať pohodlne a bez obmedzení aj v najchladnejšej obci Slovenska, známej svojimi dlhotrvajúcimi zimami a silnou tradíciou zimných športov. Ide o druhý Tempo SUPERMARKET v regióne, ktorý ponúka špičkové technológie nonstop nakupovania.


Oravská Lesná sa nachádza na západnom okraji okresu Námestovo, v oblasti známej svojím chladným podnebím a dlhotrvajúcou zimnou sezónou. Vďaka spoľahlivým snehovým podmienkam a obľúbeným zjazdovkám patrí medzi vyhľadávané destinácie milovníkov zimných športov, ktorí sa do obce pravidelne vracajú. Práve celoročná návštevnosť a aktívny turistický ruch robia z nonstop služby praktické riešenie pre domácich aj návštevníkov.

Predajňa v srdci obce a jej modernizácia


Nová automatizovaná prevádzka 24/7 vznikla v existujúcom Tempo SUPERMARKETE v Oravskej Lesnej. Predajňa prešla v roku 2022 rekonštrukciou a v roku 2023 bola zaradená do siete Tempo, čo prinieslo širší sortiment aj atraktívnejšie nákupné prostredie. Nachádza sa priamo v centre obce, takže je ľahko dostupná. Režim 24/7 dopĺňa atmosféru, ktorú si zákazníci s predajňou dlhodobo spájajú – rodinné prostredie, ochotný personál, široká ponuka miestnych produktov od pekárov a výrobcov syrov, či rôzne zaujímavé akcie.

Rovnomerné pokrytie okresu a silný formát Tempo


Oravská Lesná je už siedmou automatizovanou prevádzkou v pôsobnosti COOP Jednota Námestovo. Družstvo tak postupne rovnomerne pokrýva celý okres, pričom práve v predajniach formátu Tempo SUPERMARKET vidí veľký potenciál pre ďalší rozvoj nonstop prevádzok vďaka ich širokému sortimentu a dostatočnej kapacite.

"Otvorením 24/7 služby v Oravskej Lesnej sa nám darí rozložiť nonstop veľkoformátové predajne po celom námestovskom okrese. Tempo SUPERMARKET je pre tento režim ideálny – ponúka široký sortiment, stabilnú návštevnosť aj rodinné prostredie, ktoré je pre náš región typické. Veríme, že predajňa uľahčí život nielen obyvateľom obce, ale aj turistom a cestujúcim, ktorí Oravskú Lesnú navštevujú počas celého roka," uviedol Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.

Ako funguje nakupovanie 24/7


Predajňa bude fungovať v hybridnom režime – personál bude obsluhovať zákazníkov ako doteraz počas bežných otváracích hodín. Po ich skončení sa predajňa prepne do automatizovaného režimu. Zákazník vstúpi s pomocou mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, v ktorej si po registrácii a overení svojej totožnosti jednoducho vygeneruje QR kód a tým si otvorí predajňu. Samotný nákup počas automatizovanej prevádzky prebieha v samoobslužných pokladniach a platba je možná bezhotovostne. Po nákupe zákazník opäť za pomoci QR kódu z predajne jednoducho odíde. Tak ako pri ostatných nových predajniach 24/7, aj v Oravskej Lesnej bude mať prechod na automatizovaný režim postupný charakter, aby si zákazníci zvykli na nový spôsob nakupovania a naučili sa využívať všetky jeho výhody.

"Dbáme na to, aby bol celý proces pre zákazníkov jednoduchý, rýchly a bezpečný. Rovnaký systém funguje vo všetkých predajniach COOP Jednota 24/7 – zákazník používa jedinú aplikáciu, jediný spôsob vstupu, nákupu či výstupu a rovnaké pravidlá. Zákazníci sa na tento systém môžu spoľahnúť bez ohľadu na to, v ktorej obci alebo meste sa nachádzajú," vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Inovácie dostupné aj v menších regiónoch


Na rozvoji siete 24/7 sa dlhodobo podieľa spoločnosť Mastercard. Tá podporuje moderné a bezpečné riešenia bezhotovostných platieb. "Inovatívne riešenia v predajniach COOP Jednota 24/7 prinášajú zákazníkom pohodlný spôsob nakupovania aj v menších obciach. Je pre nás dôležité, aby mali ľudia vo všetkých regiónoch prístup k praktickým službám, ktoré uľahčujú každodenný život prostredníctvom moderných technológií," uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Aktuálne je na Slovensku v prevádzke 26 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7. Viac informácií o nich nájdete na stránke https://coop.sk/sk/24-7.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Neobmedzené nakupovanie už aj v najchladnejšej obci Slovenska. COOP Jednota spúšťa v Oravskej Lesnej siedmu predajňu 24/7 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automatizovaná predajňa PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predseda parlamentu Raši sa stretol s Okamurom, riešili česko-slovenské vzťahy aj Benešove dekréty – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Generálna prokuratúra podala protest proti Šutajovi Eštokovi, preloženie policajta Juhása bolo nesprávne

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 