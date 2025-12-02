Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Generálna prokuratúra podala protest proti Šutajovi Eštokovi, preloženie policajta Juhása bolo nesprávne


Tagy: Minister vnútra SR Riaditeľ policajnej inšpekcie

Generálna prokuratúra podala protest proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra



2.12.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra podala protest proti rozhodnutiu šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo veci bývalého šéfa policajného tímu Kuciak Petra Juhása. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, rozhodnutie sa týkalo preloženia policajta z inšpekcie na okresné riaditeľstvo polície do Levíc.


Dôvodom podania protestu je podľa portálu obchádzanie Úradu na ochranu oznamovateľov. Aj Juhás je totiž chráneným oznamovateľom protispoločenskej činnosti, rovnako ako takzvaní „čurillovci“. Aj on totiž podával trestné oznámenie v kauze Rozuzlenie.

Po tom, ako som sa dozvedel o právoplatnom uložení sankcie ministerstvu vnútra zo strany Úradu na ochranu oznamovateľov v mojom prípade, požiadal som generálnu prokuratúru o preskúmanie zákonnosti postupu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ako aj ministra vnútra, ktorý bol v tomto prípade odvolacím orgánom. Prokurátor generálnej prokuratúry sa podľa upovedomenia, ktoré mi bolo zaslané, stotožnil s mojimi výhradami, a tým, že podal protest, konštatuje protiprávnosť vydaných rozhodnutí,“ uviedol Juhás pre Aktuality.sk.

Ak ministerstvo vnútra nevyhovie protestu prokurátora, možno podľa portálu očakávať, že generálna prokuratúra podá správnu žalobu na súd.


Zdroj: SITA.sk - Generálna prokuratúra podala protest proti Šutajovi Eštokovi, preloženie policajta Juhása bolo nesprávne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Riaditeľ policajnej inšpekcie
