Nepálsky šerpa Kami Rita sa na svoju šancu počkal a rekordný 26. raz zdolal Mount Everest

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nepálsky šerpa Kami Rita zaznamenal nový rekord v počte výstupov na Mount Everest. Ako referuje britský web The Guardian, 52-ročný muž vystúpil na najvyššiu horu sveta už po 26. raz v živote.Informáciu o novom rekorde v počte výstupov na Mount Everest oznámil v nedeľu Taranath Adhikari, generálny riaditeľ odboru cestovného ruchu v Káthmandu, hlavnom meste Nepálu. Rita vyliezol na Mount Everest so skupinkou 10 ľudí v sobotu 7. mája.Šerpa chcel dosiahnuť rekordné 26. zdolanie tejto hory už vlani. Plány však odložil po tom, ako mal zlý sen.„Pokúšal som sa (26. raz) a dostal som sa do tábora číslo tri, no potom sa zhoršilo počasie a ja som mal veľmi zlý sen. Bohovia mi vraveli, aby som nešiel a keďže naozaj verím v Boha, rozhodol som sa vrátiť,“ vravel minulý rok v máji.Päťdesiatdvaročný Rita prvý raz vyliezol na Everest v roku 1994 a dovtedy absolvoval výstup takmer každý rok. Okrem výstupov na 8850 metrov vysoký Mount Everest vyliezol aj na ďalšie vrcholy, medzi nimi napríklad K2, Čho Oju, Manaslu alebo Lhoce.