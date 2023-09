Nepamätám si, že by politická nekultúra bola na takom stupni, ako je teraz, reagovala Zuzana Čaputová na fyzické útoky v politickej kampani

„Včerajší zásah sa týkal bývalých predstaviteľov za skutky spáchané v minulosti. Z tohto dôvodu nevidím žiaden dôvod myslieť si, že je ohrozená naša bezpečnosť či reputácia,“ povedala prezidentka s tým, že samotné obvinenia analyzovať nechce, to je úloha súdov.

Takisto ju veľmi mrzí, že okrem verbálneho násilia sme ku koncu kampane svedkami v niektorých prípadoch aj fyzického násilia. Poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) má po pondelkovom incidente v Lučenci podvrtnutú krčnú chrbticu a pomliaždenú hlavu.

„Ku kampani to, samozrejme, nemá patriť. Je to neprijateľné a nebezpečné práve pre to, že to nezostáva iba medzi aktérmi konfliktov a toto napätie či verbálne, nebodaj fyzické násilie sa prenáša ďalej. Vidíme to v rodinách, medzi kolegami, vidíme to medzi ľuďmi. Takýto štýl politiky rozdeľuje spoločnosť. Je to krátkodobá stratégia zo strany politikov. Voľby nejako dopadnú, ale všetci spolu budeme musieť žiť a komunikovať aj naďalej,“ povedala prezidentka.

Ako dodala, nepamätá si, že by politická nekultúra bola na takom stupni, ako je teraz. „Vysvetľujem si to tým, že tomu predchádzala veľmi vyostrená slovná nekultúra. Od slov k skutkom je veľmi blízko. O niekoľko týždňov si budeme pripomínať teroristický čin, ktorému predchádzali nenávistné slovné prejavy,“ dodala narážajúc na streľbu na Zámockej ulici v bare Tepláreň minulý október, po ktorej zahynuli dvaja ľudia.

V utorok strana Smer oznámila, že pokiaľ by opäť kandidovala, podala by obžalobu prezidentky v parlamente za to, že sa stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

„Strana Smer sa rozhodla vtiahnuť ma do parlamentných volieb. Vnímam to ako súčasť predvolebnej kampane. Viac sa k tomu vyjadrovať nebudem. Pokiaľ však ide o slová pána Žilinku, že som sa zaujímala o živý prípad, absolútne a dôrazne to odmietam. Poznám veľmi dobre svoje hranice. O žiaden živý prípad či už na stretnutí s pánom Žilinkom, alebo s inými osobami, ktoré majú za úlohu vyšetrovať trestné činy, som sa nikdy nezaujímala. Veľmi striktne si strážim túto hranicu a dokonca sediac s niekým, kto je súčasťou orgánov činných v trestných konaní, vedome verbalizujem to, že sa nepýtam na živý prípad,“ dodala.

Reagovala aj na spor Slovenska s Ukrajinou o náš zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.

„Som rada, že máme principiálny postoj, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine, ale zároveň máme, prirodzene, principiálny postoj, pokiaľ ide o pomoc našim poľnohospodárom. Som rada, že Slovensko prináša konštruktívny prístup. Je podaný návrh na Európsku komisiu, aby sme mohli na jednej strane Ukrajine pomôcť s tranzitom, ale musíme, prirodzene, strážiť záujem našich poľnohospodárov,“ dodala prezidentka. .

Čaputová bude mať v stredu okolo obeda newyorského času prejav na Valnom zhromaždení OSN. Povedala, že sa bude týkať aktuálnych tém, ktoré sa na takýchto fórach prerokúvajú a týkajú sa aj Slovenska: bezpečnosti, klimatickej krízy aj výziev súvisiacich s novými technológiami, ktoré vytvárajú istý tlak na demokraciu.

Pre Čaputovú to bude posledné vystúpenie v OSN, keďže sa jej na jar končí mandát a rozhodla sa ďalej nekandidovať. „Bude to špecifická emócia. Veľmi sa teším, že okrem tohto prejavu budem môcť vystúpiť aj na klimatickom samite,“ povedala prezidentka.

Svetoví lídri podľa nej na to, že končí, reagujú veľmi milo a ľudsky. „Prejavujú záujem, pýtajú sa, hovoria silné slová uznania, čo si veľmi vážim,“ dodala.