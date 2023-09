Sociálna poisťovňa rieši závažné problémy v oblasti dôchodkového poistenia, týkajú sa nedostatku zamestnancov

Skrátenie odbornej prípravy

Trojmesačná skúšobná lehota

Získali 16 zamestnancov

20.9.2023 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa má závažné problémy v sekcii dôchodkového poistenia. Týkajú sa podstavu zamestnancov a ich vysokej fluktuácie. Vedenie poisťovne preto prišlo so zmenou odbornej prípravy zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti.Zmena odbornej prípravy zamestnancov sekcie dôchodkového poistenia spočíva v skrátení odbornej prípravy novo nastúpených zamestnancov na pozícii dávkový referent pre tuzemskú agendu z 12 mesiacov na 6 mesiacov.Záverečná skúška sa zmení z teoretickej na praktickú, aby zamestnanec preukázal na konkrétnych „živých“ spisoch svoje odborné znalosti. Frekvencia odbornej prípravy sa zvýši z jedenkrát ročne na dvakrát ročne.Noví zamestnanci ešte pred nástupom na odbornú prípravu absolvujú počas trojmesačnej skúšobnej lehoty vstupnú adaptačnú prípravu.„Pod vedením im prideleného skúseného kolegu – v role vedúceho adaptačnej prípravy sa zaúčajú do informačných systémov a pracovných postupov," uviedla poisťovňa. Kľúčovým výstupom je identifikácia potenciálu, či sú schopní absolvovať odbornú prípravu.„Tento krok sa zaviedol, aby sa predišlo neočakávaným odchodom počas odbornej adaptačnej prípravy," zdôvodnila poisťovňa. Do novej adaptačnej prípravy nastúpilo 22 zamestnancov, z nich dvaja už 2 skončili pracovný pomer v skúšobnej lehote. Odborná príprava sa začala v septembri.V apríli tohto roka poisťovňa z interných a externých zdrojov získala na zahraničné dôchodky 16 zamestnancov. Osem zamestnancov presunula z tuzemských dôchodkov na odbor zahraničnej agendy na dobu určitú, po ktorej sa môžu rozhodnúť, či zotrvajú na novom odbore alebo sa vrátia späť na pôvodnú agendu.Novo nastúpení zamestnanci, ktorí prešli výberovým procesom v gescii odboru ľudských zdrojov, nastúpili do odbornej prípravy a aktuálne v nej pokračujú.