Neplnoletého páchateľa rasistického útoku na Júniora identifikovali, ospravedlnil sa a dostal ročný zákaz návštev na zápasy

Mimosúdna dohoda

Terčom rasistických útokov

30.11.2024 (SITA.sk) - Neplnoletý páchateľ, ktorý rasisticky urážal hráča španielskeho futbalového klubu Real Madrid Viníciusa Júniora počas minulosezónneho stretnutia La Ligy proti mužstvu Rayo Vallecano , sa Brazílčanovi ospravedlnil. Ako referuje web televíznej stanice ESPN, v piatok o tom informoval madridský klub.Incident sa udial 18. februára počas madridského derby medzi spomenutými dvomi mužstvami, ktoré sa skončilo remízou 1:1. Tínedžera sa podarilo identifikovať, no vzhľadom na to, že je neplnoletý, súhlasil s mimosúdnou dohodou. Podľa nej musí napísať list s ospravedlnením a absolvovať 40 hodín sociálno-vzdelávacích aktivít.Okrem toho dostal ročný zákaz návštevy oficiálnych futbalových zápasov v Španielsku a musí zaplatiť pokutu, ktorej výšku stanovila štátna komisia pre boj proti násiliu, rasizmu, xenofóbii a intolerancii v športe. Real Madrid označil trest za adekvátny.Vinícius Júnior je v Španielsku častým terčom rôznych rasistických útokov, na futbalových štadiónoch aj mimo nich. Nechal sa už počuť, že podľa jeho názoru by krajina nemala mať právo hostiť stretnutia majstrovstiev sveta v roku 2030, ak sa situácia nezmení.V júni súd vo Valencii odsúhlasil trom priaznivcom miestnych "netopierov" väzbu na osem mesiacov za rasistické pokriky na adresu Viníciusa. Boli to prvé tresty na súde za rasizmus v španielskom profesionálnom futbale.