Sinner môže počítať s účasťou na Australian Open, dopingový verdikt spozná najskôr vo februári

Sinner počas tohto roka odohral 79 zápasov s bilanciou 73:6, pričom vo všetkých zápasoch vyhral aspoň jeden set. Odohrať sezónu bez zápasu, v ktorom by nezískal minimálne set, dokázal 23-ročný Talian ako iba druhý tenista v tzv. open ére. Doteraz sa to podarilo len Švajčiarovi Rogerovi Federerovi v roku 2005.Počas tohto kalendárneho roka Sinner triumfoval na dvoch grandslamových turnajoch - Australian Open a US Open , pričom sezónu končí ako suverénna svetová jednotka. Počas sezóny získal osem turnajových titulov a k týmto úspechom pridal minulý týždeň aj reprezentačný triumf na finálovom podujatí Davisovho pohára v španielskej Málage.