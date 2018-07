NEPOKAZTE SI DOVOLENKU: Na spálený chrbát sa radšej pripravte vopred

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Dovolenku pri mori môžu znepríjemniť zdravotné ťažkosti, spálenie slnkom, popŕhlenie medúzou alebo bodnutie morského ježka. Predísť im možno preventívnymi opatreniami, pripomína záchranár Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy.Pri mori je efekt odrazeného slnka od piesku a od vodnej hladiny niekoľkokrát silnejší než slnečné žiarenie na Slovensku. V rámci prvej pomoci pri popálení pokožky od slnka je potrebné z tela zmyť opaľovací krém a sprchovať sa čistou vodou, bez gélov či mydla a predísť tak ďalšiemu podráždeniu pokožky. „V prvom rade treba prerušiť pôsobenie slnka na pokožku. Následne telo schladíme studenou vodou, nie ľadovysvetlil Nagy. Začervenanie a pálenie pokožky môžu zmierniť prípravky obsahujúce aloe vera alebo D-panthenol.Na dovolenkách často dochádza k popŕhleniu medúzou, čo spôsobuje okamžitú ostrú bolesť. Po popálení medúzou ostávajú na pokožke drobné pichliače, ktoré je dobré odstrániť uterákom alebo pieskom a opláchnuť slanou vodou. Zasiahnuté miesto na koži treba potrieť roztokom síranu horečnatého, octom alebo alkoholom. Háčik morského ježka sa pri bodnutí odlomí a pevne uchytí do kože, najčastejšie do chodidla. Po bodnutí je dôležité nedostupovať na zranené chodidlo a dostať sa urýchlene z vody von. Pri vyberaní pichliača treba dávať pozor, aby sa nezlomil a jeho kúsok neostal v nohe, keď by hrozilo riziko zápalu. Ranu je dôležité opláchnuť vodou a vydezinfikovať.Nagy ďalej radí navštíviť pred cestou lekára a v prípade dlhodobých zdravotných ťažkostí si pribaliť lekárske správy, lekárničku a dostatočné množstvo liekov. Počas dlhej cesty lietadlom, autobusom aj autom je potrebné myslieť najmä na dostatočný príjem tekutín.povedal Nagy.