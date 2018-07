Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 4. júla (TASR) - Predaj áut v USA sa v júni aj za celý 1. polrok 2018 zvýšil. To signalizuje, že odbyt vozidiel neutlmili ani vyššie úroky a drahší benzín. Rast ich predaja podporila totiž silná dôvera spotrebiteľov a nízka nezamestnanosť.Najväčšie americké automobilky zaznamenali výraznejší rast predaja v júni najmä vďaka dopytu po športovo-úžitkových vozidlách a malých nákladných automobiloch.Podľa údajov spoločnosti Edmunds.com, predaj áut v USA v júni vzrástol medziročne o 5 % a za prvých šesť mesiacov roka sa zvýšil o 1,8 %.Najväčšia americká automobilka General Motors (GM), ktorá prestala hlásiť mesačné počty od apríla tohto roka, uviedla, že jej predaj sa v 2. štvrťroku 2018 zvýšil o 4,6 % na 758.376 vozidiel a za celý 1. polrok stúpol 4,2 %.Ford, americká dvojka, predal tento rok v júni 230.635 vozidiel, zatiaľ čo vlani v rovnakom mesiaci to bolo 227.979 áut. Predaj modelov SUV značky Ford pritom vzrástol o 8,1 % na 77.453 kusov. Ford tiež informoval, že odbyt jeho nákladných vozidiel série F, čo je najpredávanejšia modelová línia na americkom trhu, je na najlepšej ceste prekonať doterajší rekord 939.511 áut z roku 2004.Aj Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zaznamenal v júni nárast predaja v USA o 8 % na 202.264 vozidiel, vďaka značke Jeep, ktorá má za sebou svoj najlepší jún s nárastom odbytu o 19 %.Pozitívnym signálom pre výrobcov automobilov je, že miera nezamestnanosti v USA je najnižšia od roku 2000 a priemerné príjmy začínajú rásť robustnejšie. Ale mnohí analytici predpovedajú slabšie tržby v druhej polovici roka 2018 a pokles dopytu vozidiel v USA v budúcom roku. Dôvodom sú rastúce úrokové sadzby, ktoré zvyšujú mesačné platby za automobily a domáce hypotéky. Okrem toho bankári sprísňujú podmienky pre úvery na vozidlá.Aj nemecká automobilka Volkswagen (VW), ktorú v septembri 2015 tvrdo zasiahol emisný škandál, zvýšila v júni svoj odbyt v Spojených štátoch o 5,7 % na 28.941 vozidiel.Jej dcérska spoločnosť Audi tiež zaznamenala nárast predaja v júni, ale iba o 0,3 %. No výrobca športových modelov Porsche, ktorý tiež patrí do skupiny VW, predal v júni o 8,3 % viac luxusných áut.Iba jeden nemecký výrobca automobilov - Daimler - zaznamenal v júni pokles predaja v USA, a to o 9,7 %. Dôvodom bol požiar u jeho dodávateľa, ktorý narušil výrobu.Konkurenčná automobilka BMW predala v júni v USA o 1,5 % viac áut ako pred rokom.Japonská automobilka Toyota tiež dosiahla v júni nárast predaja v USA o 3,6 % a Honda zvýšila odbyt na americkom trhu o 4,8 %.