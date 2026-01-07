|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO
Tagy: Koalícia ochotných Mierové rokovania o Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Premiér Robert Fico podľa vlastných slov tisícíkrát opakuje, že nepošle na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka. Reagoval tak vo zverejnenom videu na kritiku z radov opozície, ...
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico podľa vlastných slov tisícíkrát opakuje, že nepošle na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka. Reagoval tak vo zverejnenom videu na kritiku z radov opozície, že sa Slovensko nezúčastnilo na zasadnutí takzvanej „koalície ochotných" v Paríži. Premiér tiež pripomenul, že Slovensko sa nepodieľa na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur. „Akékoľvek vojnové pôžičky slúžia len na predlžovanie vojnového utrpenia na Ukrajine," vyhlásil Fico.
Zároveň znovu zopakoval, že Ukrajine už nedarujeme žiadne zbrane. Vie si však predstaviť účasť SR na monitorovaní prípadnej mierovej dohody. „Alebo prímeria, ak sa na ňom bojujúce strany vôbec niekedy dohodnú," uviedol Fico.
Premiér tiež zdôraznil, že pred „koalíciou ochotných" uprednostňuje bilaterálnu spoluprácu s Ukrajinou na báze rokovaní vlád. „Cieľom je civilná spolupráca, energetické a dopravné prepojenia, pomoc s elektrinou či plynom, humanitárna pomoc - napríklad odmínovavacie stroje," povedal Fico a doplnil, že Slovensko nepodľahlo bruselskej politike jediného správneho názoru. „Ktorá zabíja demokraciu v nevídanom rozsahu," dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zároveň znovu zopakoval, že Ukrajine už nedarujeme žiadne zbrane. Vie si však predstaviť účasť SR na monitorovaní prípadnej mierovej dohody. „Alebo prímeria, ak sa na ňom bojujúce strany vôbec niekedy dohodnú," uviedol Fico.
Premiér tiež zdôraznil, že pred „koalíciou ochotných" uprednostňuje bilaterálnu spoluprácu s Ukrajinou na báze rokovaní vlád. „Cieľom je civilná spolupráca, energetické a dopravné prepojenia, pomoc s elektrinou či plynom, humanitárna pomoc - napríklad odmínovavacie stroje," povedal Fico a doplnil, že Slovensko nepodľahlo bruselskej politike jediného správneho názoru. „Ktorá zabíja demokraciu v nevídanom rozsahu," dodal predseda vlády.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koalícia ochotných Mierové rokovania o Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najvyšší súd zamietol sťažnosti Bombica proti prijatiu obžaloby aj neprepusteniu z väzby
Najvyšší súd zamietol sťažnosti Bombica proti prijatiu obžaloby aj neprepusteniu z väzby
<< predchádzajúci článok
Samsung predstavuje prvý 130” televízor Micro RGB na svete s novou generáciou farieb a odvážnym dizajnom
Samsung predstavuje prvý 130” televízor Micro RGB na svete s novou generáciou farieb a odvážnym dizajnom