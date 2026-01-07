|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
Najvyšší súd zamietol sťažnosti Bombica proti prijatiu obžaloby aj neprepusteniu z väzby
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosti Daniela Bombica proti prijatiu obžaloby na jeho osobu
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR zamietol sťažnosti Daniela Bombica proti prijatiu obžaloby na jeho osobu Špecializovaným trestným súdom ako aj proti tomu, že ho ŠTS ponechal vo väzbe. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.
„Najvyšší súd zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a zamietol aj sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ uviedla pre portál hovorkyňa prokuratúry.
Aktuality zároveň pripomínajú, že muž známy tiež ako Danny Kollár je od vlaňajšieho apríla vo vyšetrovacej väzbe. Stíhaný je totiž pre viac ako dve desiatky extrémistických a nenávistných skutkov.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd zamietol sťažnosti Bombica proti prijatiu obžaloby aj neprepusteniu z väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
„Najvyšší súd zamietol sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a zamietol aj sťažnosť obžalovaného D. B. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ uviedla pre portál hovorkyňa prokuratúry.
Aktuality zároveň pripomínajú, že muž známy tiež ako Danny Kollár je od vlaňajšieho apríla vo vyšetrovacej väzbe. Stíhaný je totiž pre viac ako dve desiatky extrémistických a nenávistných skutkov.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd zamietol sťažnosti Bombica proti prijatiu obžaloby aj neprepusteniu z väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO
Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO