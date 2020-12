Nepovolené zásielky do zahraničia sa kopia, Slovenská pošta ich po odhalení nahlasuje

Zákaz majú zvieratá i rastliny

Šperky len v poistených balíkoch

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta zaznamenala v poslednej dobe zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia, a to najmä do krajín ako Austrália, Japonsko či Vietnam. Nedovolený obsah v niektorej zo zásielok určených na leteckú prepravu tak výrazne komplikuje a spomaľuje ich vypravenie a doručenie.Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.Ako pripomína Iveta Dorčáková, v zásielkach do zahraničia, ale aj v rámci krajiny, je zakázané posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane či nože.Zakázané sú tiež živé zvieratá okrem vybraných druhov hmyzu, ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, obsah alebo úprava ktorých môžu ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.Zakázané sú aj zásielky, úprava alebo viditeľný obsah, ktorý je urážlivý alebo hanlivý. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené zasielať len v poistených balíkoch.Slovenská pošta odosielateľom odporúča, aby si ešte pred podaním zásielok na pošte skontrolovali, či tovar, ktorý posielajú do zahraničia, nie je vylúčený z prepravy.Zoznam vecí, ktoré sú z distribúcie v medzinárodnej preprave vylúčené, možno nájsť na stránke Slovenskej pošty v časti Poštové podmienky-medzinárodný styk. "Slovenská pošta zároveň žiada zákazníkov, aby tieto nariadenia plne rešpektovali," dodáva Iveta Dorčáková.