Pellegrini: Matovič sa snaží koalíciu zmanipulovať, hlas zahlasuje za generálneho prokurátora jednomyseľne

Matovič sa snaží koalíciou manipulovať

Jediný Kliment je neprokurátor

1.12.2020 - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) sa na stredajšom (2. decembra) predsedníctve dohodne, koho z kandidátov na generálneho prokurátora jednomyseľne podporí.Podľa predsedu strany Petra Pellegriniho sa aj v spoločnosti hovorí o troch menách, keďže jeden z nich je sudca, tak do úvahy v ich prípade prichádzajú dvaja kandidáti. Expremiér totiž avizoval, že Hlas-SD za generálneho prokurátora nepodpori neprokurátora.Pellegrini zároveň vylúčil, že by niekto s ním alebo s ďalšími poslancami rokoval o podpore konkrétneho kandidáta. Podľa neho by malo byť snahou koalície, aby kandidát získal podporu naprieč celým parlamentom, teda aby ho podporila aj opozícia.„Vtedy to bude silný generálny prokurátor, bude mať silný mandát a bude si môcť robiť svoju prácu nezávisle,” povedal predseda Hlasu. Preto sa čuduje postoju premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý sa vyjadril, že ak by niektorá koaličná strana zvolila generálneho prokurátora s podporou opozície, jeho hnutie odíde z koalície.Pellegrini dodal, že Matovič sa snaží koalíciu zmanipulovať „možno v prospech jeho vlastného favorita a robí zase z toho len politizáciu generálnej prokuratúry.”Parlament čaká na aktuálnej schôdzi voľba kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR. Naplánovaná je na štvrtok 3. decembra o 17:00.O funkciu sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Okrem Klimenta, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu SR, sú všetci kandidáti prokurátormi.