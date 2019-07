Nepriaznivé ekonomické správy z Číny mierne znížili ceny ropy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 15. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny pokles, keď vývoj na trhoch ovplyvnili správy z Číny o ďalšom spomalení rastu ekonomiky.Čínska ekonomika, druhá najväčšia na svete, vzrástla v 2. kvartáli o 6,2 %. To bolo najslabšie tempo rastu od roku 1992, keď Peking začal zverejňovať kvartálne údaje. Takýto vývoj zvyšuje obavy, že dopyt po rope bude klesať.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.48 h SELČ 66,54 USD (59,13 eura) za barel (159 litrov). Oproti piatkovej uzávierke (12. 7.) to znamená pokles o 18 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste zaznamenala 59,97 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 24 centov. Za celý minulý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch dosiahli najväčší rast za posledné tri týždne, keď ich nahor posunulo napätie na Blízkom východe a obmedzenie produkcie v USA.(1 EUR = 1,1253 USD)