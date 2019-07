Rast čínskej ekonomiky sa spomalil na 27-ročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 15. júla (TASR) - Ekonomika Číny zaznamenala v 2. štvrťroku najslabšie tempo rastu za 27 rokov, keď vývoj hospodárstva negatívne ovplyvnili obchodné spory s USA a spomaľujúci sa rast svetovej ekonomiky. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.Podľa úradu vzrástla čínska ekonomika v 2. štvrťroku o 6,2 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli tohto roka dosiahol rast ekonomiky 6,4 % a za minulý rok 6,6 %. Výsledok za 2. kvartál je najslabší od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1992. Na druhej strane, je v súlade s vládnymi cieľmi v oblasti rastu na tento rok. Čínska vláda ešte v marci stanovila tohtoročný cieľ rastu v rozmedzí od 6 do 6,5 %.povedal hovorca čínskeho štatistického úradu Mao Šen-jung.Pod spomalenie rastu v 2. štvrťroku sa podľa analytikov podpísal najmä výrobný sektor, ktorý najviac dopláca na obchodný konflikt medzi Čínou a USA. Vzťahy medzi krajinami sa výrazne zhoršili v máji, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Čína ustupuje od pôvodných sľubov a zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (177,73 miliardy eur). Peking následne reagoval zvýšením ciel na americký tovar v hodnote 60 miliárd USD. Situácia sa čiastočne upokojila koncom júna po schôdzke Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Osake, na ktorej sa prezidenti dohodli na pokračovaní rozhovorov a neuplatňovaní ďalších sankčných ciel.Analytici sa však obávajú, že k obchodnej dohode tak skoro nedôjde, keďže obe strany majú stále značne odlišný pohľad na kľúčové otázky. Podľa ekonómov by tak tempo rastu čínskej ekonomiky mohlo pokračovať v spomaľovaní aj v ďalších mesiacoch a niektorí odhadujú, že v 2. polroku dosiahne rast hospodárstva 6,1 %, prípadne len 6 %. V dôsledku toho očakávajú, že vláda v Pekingu pristúpi k ďalším stimulom na podporu hospodárskeho rastu.