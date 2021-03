Neprimerane dlhá väzba a úmrtia pri jej výkone sú podľa advokátov neudržateľným stavom

Vrchol ľadovca

Celý rok v malej cele

Vytvoria pracovnú skupinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora (SAK) za alarmujúce a ďalej neudržateľné.Komora však pripomína, že nejde o nový jav, ale o záležitosť, na ktorú roky upozorňuje, a ktorá je tiež pravidelnou témou správ výboru proti mučeniu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová Stavovská organizácia advokátov je presvedčená o tom, že posledný prípad úmrtia obvineného advokáta Ľubomíra Krivočenka na koronavírus počas výkonu väzby musí viesť nielen k vyvodeniu individuálnej zodpovednosti, ale aj k zásadnému prehodnoteniu prístupu v trestnej politike.Aspoň k jej čiastočnému priblíženiu sa k štandardom vo vyspelých demokraciách. „Obávame sa, že medializované prípady sú pritom len vrcholom ľadovca a prípadov neadekvátneho zaobchádzania s ľuďmi a nadužívania trestného práva v skutočnosti bolo a je omnoho viacej,“ uviedla SAK.Posledný prípad úmrtia väzobne stíhaného advokáta podľa SAK poukázal na podozrenia na viaceré, až „absurdné“ individuálne zlyhania.„Preto vítame rozhodnutie generálneho prokurátora začať v tejto veci trestné stíhanie. Zároveň si myslíme, že by sa mala venovať potrebná miera pozornosti samotnej skutočnosti, že obvinený bol držaný v najprísnejších podmienkach v kolúznej väzbe takmer rok,“ doplnila SAK.Komora porovnáva podmienky kolúznej väzby na Slovensku a v Českej republike, kde môže kolúzna väzba trvať maximálne tri mesiace.„U nás je bežné, že obvinený je zavretý v malej cele s umelým osvetlením celý rok, každý deň 23 hodín denne, s možnosťou krátkej hodinovej ‚prechádzky‘ medzi betónovými múrmi, bez sociálnych kontaktov, s meškajúcou korešpondenciou od najbližších... Ak v takejto situácii dôjde k tomu, že sa obvinený nakazí koronavírusom a tejto chorobe podľahne, je podľa nášho názoru namieste hovoriť aj o zodpovednosti štátu za to, že si nesplnil pozitívny záväzok chrániť zdravie obvinených a odsúdených,“ zdôrazňuje SAK.SAK preto znova apeluje na prijatie zmien v trestnom práve pri uplatňovaní inštitútu väzby, „ako aj na ostatné orgány justície – prokuratúru a súdy, aby dôkladne zvažovali využívanie tohto represívneho nástroja voči ľuďom“. Advokáti pripomínajú, že ide o ľudí, ktorí nie sú odsúdení a platí prezumpcia neviny.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) avizovala vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať Trestným zákonom a poriadkom.Jednou z úloh skupiny bude aj posúdiť plynutie väzby a tiež toho, či by sa nemala zmeniť jej dĺžka. Kolíková tiež vytvorila pracovnú skupinu, ktorá rieši podmienky vo väzbe a jej humanizáciu.Novelizáciu Trestného zákona a trestného poriadku by mal rezort spravodlivosti predstaviť v druhom polroku 2021.