Népszava: Kauzu macedónskeho expremiéra Gruevského sleduje už aj EÚ

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 15. novembra (TASR) - Kauzu bývalého macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý požiadal v Maďarsku o azyl, sleduje už aj Európska únia. Konštatoval to vo štvrtok ľavicový denník Népszava. Hovorkyňa exekutívy EÚ Maja Kocijančičová pre noviny uviedla, že Únia očakáva od každej členskej krajiny - ale aj od kandidátov na členstvo - naplnenie princípov právneho štátu.zdôraznila hovorkyňa.Pripomenula, že EÚ síce sleduje vývoj celej kauzy, avšak priebeh azylového konania nebude komentovať. Udelenie štatútu utečenca je podľa jej slov aj tak v kompetencii každej členskej krajiny.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa denníka o kauze telefonicky hovoril so šéfom macedónskej diplomacie Nikolom Dimitrovom, ktorému zdôraznil, že Gruevského žiadosť o azyl vníma Maďarsko ako právnu a nie politickú záležitosť.dodal.Szijjártó svojho rezortného partnera ubezpečil, že Maďarsko naďalej rozhodne podporuje Macedónsko v jeho euroatlantických integračných snahách.Népszava poznamenala, že napriek diplomatickému úsiliu o urovnanie kauzy sa maďarská vláda vôbec nesnaží vyjasniť situáciu okolo macedónskeho expremiéra, ktorý bol právoplatne odsúdený na dva roky väzenia.Spravodajský server 24.hu napísal, že štáb macedónskej televízie 1TV v stredu večer nakrúcal pri budínskom dome premiéra Viktora Orbána na ulici Cinege. Svoj živý vstup však macedónsky tím nemohol dokončiť, pretože ho ochranka odtiaľ poslala preč.Orbánov hovorca Bertalan Havasi v stredu dementoval správy televízie 1TV, podľa ktorej Gruevski sa prvú noc ubytoval v päťhviezdičkovom hoteli, odvtedy sa mal údajne zdržiavať v Orbánovom dome. Hovorca uviedol, že maďarský ministerský predseda sa s človekom s menom Gruevski nestretol.Úrad vlády v stredu vydal vyhlásenie, podľa ktorého Gruevskému, ktorý bol desať rokov premiérom Macedónska, z bezpečnostných dôvodov umožnili, aby svoju žiadosť o azyl predložil priamo v centrále Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH), kde ho aj vypočujú.Macedónsky expremiér ušiel pred väzenským trestom za korupciu do Maďarska, kde požiadal o politický azyl. Maďarské orgány zatiaľ neprezradili, ako sa dostal do krajiny, keďže nemal cestovný pas.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)