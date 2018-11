V Tatranskej Lomnici a na Chopku spustili zasnežovanie zjazdoviek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 15. novembra (TASR) – V lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici začali prevádzkovatelia v noci zo stredy (14.11.) na štvrtok zasnežovať prvé zjazdovky. Teploty klesli pod bod mrazu, technickému zasnežovaniu pomohla nízka vlhkosť vzduchu aj správny smer vetra. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Tatry Mountain Resorts Zuzana Dobránszka s tým, že v Jasnej spustili zasnežovanie vo štvrtok ráno, konkrétne v horných partiách Chopku.dodala hovorkyňa. V Tatranskej Lomnici zasnežujú zjazdovky v nadmorskej výške 1751 metrov, zo Skalnatého plesa po časť zjazdovky Esíčka. Teplota na zasnežovanie tam dosahovala -5 stupňov Celzia. Sneh sa sypal z 24 snežných diel a v zasnežovaní bude stredisko pokračovať podľa teplôt aj v najbližších dňoch.konkretizovala Dobránszka s tým, že očakávajú počas dňa vysoké teploty, takže pokračovať so zasnežovaním budú, až keď to opäť dovolia nízke teploty.So zasnežovaním severnej strany Chopku začnú vo štvrtok vo večerných hodinách a sneh tak budú postupne tvoriť naplno na oboch stranách Chopku. "Od sobotnej (17.11.) noci je na severnej strane Chopku v pláne aj zasnežovanie nižších polôh pod zjazdovkou Luková, teda od nadmorskej výšky zhruba 1670 metrov. Depónia snehu a tzv. prírodná chladnička, ktorá je v lokalite Biela Púť a v ktorej po minulej sezóne ostalo približne 60 až 65 percent snehu, bude odkrytá už v piatok 16. novembra. Osemmetrová kopa snehu by sa mala rozhŕňať na tejto zjazdovke okolo 25. novembra.doplnila hovorkyňa s tým, že v lyžiarskych strediskách sa ešte stále vykonáva pravidelná jesenná technická údržba lanoviek, a tie sú mimo prevádzky, okrem víkendov.