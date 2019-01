Neriadený brexit zníži výkon írskej ekonomiky tento rok o 4 percentá

Dublin, Írsko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 25. januára (TASR) - Írska centrálna banka v piatok varovala, že neriadený brexit bez dohody by mohol znížiť výkon írskej ekonomiky len v prvom roku až o 4 percentuálne body. A za 10 rokov by ho mohol zredukovať o 6 percentuálnych bodov.V prípadebrexitu, ktorý banka predstavila spolu s oficiálnou prognózou na rok 2019, by došlo ku kolapsu dopytu po írskych produktoch v Británii, zatiaľ čo nové oslabenie libry by negatívne ovplyvnilo konkurencieschopnosť írskych vývozcov, uviedla banka.Írske hospodárstvo patrí od roku 2014 medzi najrýchlejšie rastúce v Európe. Banka však vo svojom najnovšom kvartálnom bulletine zverejnila aktualizovanú analýzu dôsledkov brexitu bez dohody pre írske hospodárstvo. Británia by mala vystúpiť z Európskej únie (EÚ) 29. marca.Podľa írskej banky by mal neriadený brexit. Analýza naznačuje, že by mohol v roku 2019 znížiť tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Írska na približne 1,5 %.Uviedla tiež, že írska ekonomika sa v tomto roku vyhne ešte väčším problémom len vďaka tomu, že jej rast by mal zostať silný v prvých troch mesiacoch roka.V dlhšom časovom horizonte 10 rokov by brexit bez dohody podľa analýzy mohol znížiť HDP Írska o približne 6 percentuálnych bodov.povedal Mark Cassidy, riaditeľ oddelenia ekonomiky a štatistiky v centrálnej banke.Oficiálne prognózy írskej banky vychádzajú z predpokladu, že Británia opustí EÚ po dohode, čo by zahŕňalo prechodné obdobie, ktoré by pomohlo minimalizovať dôsledky pre firmy.V takom prípade centrálna banka vo svojej prognóze počíta s tým, že írske hospodárstvo bude naďalej rásť pomerne silným tempom. V tomto roku mu predpovedá expanziu o 4,4 % a v roku 2020 o 3,6 %.Predpokladá tiež, že nezamestnanosť klesne na 4,9 % v roku 2019 a na 4,7 % v roku 2020 zo 16 % v roku 2012, keď bolo Írsko v polovici trojročného záchranného plánu.